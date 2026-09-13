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Bivša učesnica "Zadruge" Ina Rajzinger povukla se iz javnosti nakon završetka šeste sezone rijalitija, a njen život nakon izlaska iz Bele kuće dugo je bio prava misterija. Ona je bila u emotivnoj vezi sa Lazarom Čolićem Zolom, a svojevremeno se spekulisalo i da je ostala u drugom stanju. Nakon toga, o Ini se gotovo ništa nije znalo.

1/7 Vidi galeriju Ina Rajzinger Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen

U međuvremenu, Ina je postala majka devojčice, dok je identitet njenog partnera i oca deteta uspešno čuvala od javnosti.

Kako se sada saznaje, Rajzingerova je promenila život iz korena. Bavi se modelingom i učestvuje u brojnim kampanjama širom Evropske unije, a prema saznanjima, već neko vreme uživa i u ljubavi sa misterioznim muškarcem koji je navodno obasipa poklonima.

Foto: Printscreen Instagram

Kako se priča, njen partner živi u Švajcarskoj, a Ini je navodno kupio i opremio luksuzan stan u Beču. Ipak, njegova prošlost i dalje intrigira javnost, budući da se, prema navodima, povezuje sa kriminalnim miljeom.

- Odlično mi ide modeling ali sam u ljubavi još srećnija - kratko je potvrdila Ina za "Blic".

Zola: "Ako je dete moje, pravim veselje"

Podsetimo, kada se saznalo da je Ina trudna Zola je javno govorio o mogućnosti da je beba njegova.

- Nemam pojma da li je stvarno trudna. Ako jeste, stojim iza svega onoga što sam rekao i dok smo bili u "Zadruzi". Mislim da nije trudna sa mnom, ali i da jeste, to ne menja moj stav kada su u pitanju takve stvari. Naravno da ću preuzeti odgovornost, pa kakav bih to bio čovek... Ako sam bio konj, mangup, idiot, ako nisam pazio kada je trebalo da pazim... Nikad u životu ne sumnjam u sebe, u to kakav bih otac bio, jer znam kako sam ja odrastao, kako ja nisam bio prihvaćen sa jedne strane. Znam koliko puta mi je u životu bila neophodna očinska ljubav, a nisam je imao. Mislim da neću dozvoliti da danas-sutra moje dete odrasta bez moje ljubavi - rekao je Zola i poručio:

1/5 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola Foto: Printscreen

- Ako je test koji smo radili u "Zadruzi" tada pogrešio, otići ćemo da radimo DNK. Ako je moje dete, pravim veselje, nema veze što nema sreće u ljubavi između nas dvoje. Ne znam šta nosi ni da li uopšte nosi, ali ako bude devojčica zvaće se Tankosava, a ako je muško, onda Nedeljko - otkrio je on tada.

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