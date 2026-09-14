U " Eliti 10 " je Leon Caner svim silama pokušavao da osvoji Kristinu Jelkić , nadajući se da će između njih doći do vrele akcije. Međutim, ona je brzo prozrela njegove namere i počela da mu kontrira, što ga, čini se, nije odbilo, već mu je dodatno zagolicalo maštu.

- Da se opalimo večeras - rekao je on.

- Ja tebe? - pitala je ona.

- Ja tebe - dodao je Leon.

- Neće moći. Opet taj kadar - govorila je Kristina.

- Pa ja sam ti ovde glavna priča. Mene napolju nijedna devojka nije odbila, uvek sam dobio sve šta god da sam hteo - pričala je Leon.

- Ja isto dobila sve što sam htela jer sam premazana svim bojama - dodala je ona.

- Mene loži to i onda krenem da se trudim jer nisam dobio sve na tacni. Loži me kad moram da se trudim jer napolju jednom namignem i dobijem sve. Ja volim da se trudim - pričao je Leon.

- Tako što hvataš koga stigneš? Tako se trudiš? - pitala je ona.

- Pitaj onog ko ti se sviđa - rekao je Leon.

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Leon Caner svim silama muvao je Kristinu Jelkić u nadi da će sa njom imati vrelu akciju. Ona je provalila njegova namere, pa je počela da mu kontrira, ali izgleda da se njemu to još više dopalo.

- Da se opalimo večeras - rekao je on.

- Ja tebe? - pitala je ona.