"JEDNOM NAMIGNEM I DOBIJEM SVE" On pokušava da joj se približi, ali ona se ne da! Pljušte varnice u Eliti 10 (VIDEO)
- Leon Caner otvoreno je muvao Kristinu Jelkić u 'Eliti 10', uz poruku da želi vrelu akciju sa njom.
- Kristina mu je uzvratila provokativno i jasno stavila do znanja da neće lako pristati na njegove namere.
U "Eliti 10" je Leon Caner svim silama pokušavao da osvoji Kristinu Jelkić, nadajući se da će između njih doći do vrele akcije. Međutim, ona je brzo prozrela njegove namere i počela da mu kontrira, što ga, čini se, nije odbilo, već mu je dodatno zagolicalo maštu.
- Da se opalimo večeras - rekao je on.
- Ja tebe? - pitala je ona.
- Ja tebe - dodao je Leon.
- Neće moći. Opet taj kadar - govorila je Kristina.
- Pa ja sam ti ovde glavna priča. Mene napolju nijedna devojka nije odbila, uvek sam dobio sve šta god da sam hteo - pričala je Leon.
- Ja isto dobila sve što sam htela jer sam premazana svim bojama - dodala je ona.
- Mene loži to i onda krenem da se trudim jer nisam dobio sve na tacni. Loži me kad moram da se trudim jer napolju jednom namignem i dobijem sve. Ja volim da se trudim - pričao je Leon.
- Tako što hvataš koga stigneš? Tako se trudiš? - pitala je ona.
- Pitaj onog ko ti se sviđa - rekao je Leon.
- Sad pitam tebe - poručila je Kristina.
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Leon Caner svim silama muvao je Kristinu Jelkić u nadi da će sa njom imati vrelu akciju. Ona je provalila njegova namere, pa je počela da mu kontrira, ali izgleda da se njemu to još više dopalo.
- Da se opalimo večeras - rekao je on.
- Ja tebe? - pitala je ona.