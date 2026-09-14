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Nakon odgledanog profila nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po Filipa Đukića, Bojanu Todorović i Jasminu Marković, kako bi ih odveo na igricu Velikog šefa.

Darko im je predočio pravila igrice, a reč je o tome da su morali da 15 slamčica, sa povezom na očima, morati da ubace u flaše. Onom ko pobedi u ovoj igri, biće duplirani glasovi.

- Imam informaciju, onu najbitniju, znam koga ispraćamo iz Elite 10. Mnogima će srca biti slomljena...Vreme je da vam kažem da je prva osoba koja napušta Elitu 10, Bojana - saopštio je Darko.

Razvezala jezik

Voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju dočekala i prvu izbačenu takmičarku Elite 10, Bojanu Todorović, sa kojom je porazgovarala.

- Pa šta bi - pitala je Dušica.

- Bilo mi je super... Ima svađa, ima rasprava, ja sam se raspravljala sa Jasenkom. Manična je, meni je ono sve sem pozitivnog. Vrlo smeta, nisam jedina - rekla je Bojana.

- Ta situacija Jasenka i Miljana - pitala je voditeljka.

- E, ne znam u šta da verujem, da li Miljani ili njoj. Mislim da Miljana malo pravi šou, a ona pristaje na sve, samo kaži. Htela bih da se zahvalim Terzi, Kariću, Nemanji i Caru koji su bili tu dok sam bila u izolaciji, svaka im čast. Najlošija osoba?! Uroš Stanić - rekla je Bojana.

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