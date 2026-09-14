ONA JE PRVA IZBAČENA IZ ELITE 10! Ušla u studio i nije štedela nikog - za sedam dana procenila sve takmičare, a on joj je NAJGORI
- Bojana Todorović je prva izbačena iz Elite 10 nakon odluke Velikog šefa.
- U studiju je rekla da joj je najlošiji takmičar Uroš Stanić, a kritikovala je i Jasenku.
- Istakla je da su joj tokom izolacije podršku pružili Terza, Karić, Nemanja i Car.
Nakon odgledanog profila nominovanih takmičara, voditelj Darko Tanasijević otišao je po Filipa Đukića, Bojanu Todorović i Jasminu Marković, kako bi ih odveo na igricu Velikog šefa.
Darko im je predočio pravila igrice, a reč je o tome da su morali da 15 slamčica, sa povezom na očima, morati da ubace u flaše. Onom ko pobedi u ovoj igri, biće duplirani glasovi.
- Imam informaciju, onu najbitniju, znam koga ispraćamo iz Elite 10. Mnogima će srca biti slomljena...Vreme je da vam kažem da je prva osoba koja napušta Elitu 10, Bojana - saopštio je Darko.
Razvezala jezik
Voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju dočekala i prvu izbačenu takmičarku Elite 10, Bojanu Todorović, sa kojom je porazgovarala.
- Pa šta bi - pitala je Dušica.
- Bilo mi je super... Ima svađa, ima rasprava, ja sam se raspravljala sa Jasenkom. Manična je, meni je ono sve sem pozitivnog. Vrlo smeta, nisam jedina - rekla je Bojana.
- Ta situacija Jasenka i Miljana - pitala je voditeljka.
- E, ne znam u šta da verujem, da li Miljani ili njoj. Mislim da Miljana malo pravi šou, a ona pristaje na sve, samo kaži. Htela bih da se zahvalim Terzi, Kariću, Nemanji i Caru koji su bili tu dok sam bila u izolaciji, svaka im čast. Najlošija osoba?! Uroš Stanić - rekla je Bojana.