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Veliko slavlje povodom rođendana Anđele Đuričić i Filipa Cara organizuje se u "Eliti 10", a kao šlag na tortu, stigla je čestitka od Nenada Marinkovića Gastoza.

Iako su pojedini ljubitelji rijaliti formata očekivali da će pobednik "Elite 8" ostati nem na Anđelin poseban dan, on se odlučio da je iznenadi i uputi joj čestitku o kojoj će se tek govoriti.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

U svom prepoznatljivom stilu, na originalan način, Gastoz je na kraju čestitao rođendan tako što je u čestitku zalepio sliku svog telefona i ekran sa porukom koju joj je napisao.

- Mršo moj, srećan ti rođendan! Želim ti sve najlepše! Ovaj je nažalost ovde, a sledeći će biti sa pravom ekipom i ljudima koji te vole. Divna si! Prelepa si! Pamet u glavu - poručio joj je Gastoz, a potom se osvrnuo na njeno ponašanje u rijalitiju, ali joj ponešto i zamerio:

- Nešto te ne vidim da treniraš, ali zato pušionicu ne zaobilaziš! Ne budali, molim te! Budi jaka, budi svoja, glavu gore.

Uz to, Gastozov poklon za Anđelu bio je i plišani medved.

Anđelin otac se oglasio zbog raskida

Podsetimo, nakon što je Anđela pred ulazak u "Elitu 10" objavila raskid sa Gastozom, oglasio se njen otac Veliša Đuričić, koji se najpre osvrnuo na njeno učešće u rijalitiju:

Otac Anđele Đuričić veruje u njenu pobedu u Eliti 8 Foto: Kurir

- Ona je već iskusna i već je odrasla, ona zna najbolje kako će učestvovati. Ona uvek ima svoj stav i svoje ja, meni se to dopada - rekao je Veliša za Pink.rs.

Na pitanje o njenoj odluci da raskine s Nenadom Marinkovićem Gastozom pred ulazak u rijaliti, Anđelin otac imao je da kaže samo jedno:

- Ja uvek stojim iza nje i njenih odluka, familija i ja je u svemu podržavamo - istakao je on za pomenuti medij.

S obzirom na to da se spekuliše o Anđelinom odnosu sa Filipom Carem, Veliša je izneo svoje mišljenje:

- Filip je okej momak, na svom mestu sigurno - rekao je kratko Anđelin otac.

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