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Milan Popov, sin folk pevačice Stoje, doživeo je emotivni slom u rijalitiju "Elita" dok je razgovarao sa devojkom Radojkom Radom Jovanović, nakon čega se sa suzama u očima direktno obratio svojoj majci.

Tokom razgovora sa devojkom Radom, Milan nije uspeo da zadrži emocije, te je u jednom trenutku završio u suzama pod uticajem alkohola i poslao poruku majci Stoji direktno u kameru.

"Kakva god lepotica da uđe, Rada je Rada. Mama, meni nije bilo lako. Kad si ti pevala, a ja sam bio dete, trpeo sam posledice zbog toga. Ja ću da gledam da te ne obrukam i da budem kao što sam napolju i kao što me ljudi znaju. Nema dubljeg razloga što sam ovde nego da se borim za svoju decu. Imamo svi pravo na to", poručio je Milan kroz suze."Nije mi on jedini centar sveta"

Pevačica Stoja se oglasila povodom ulaska svog sina u rijaliti i otkrila kakav savet mu je dala pre ulaska.

"Pamet u glavu, samo sam mu to rekla. Neka se pokaže kako zna i ume. On je čovek koji ima blizu 40 godina i troje dece. Tako da ja kao majka mogu samo da mu poželim da bude živ i zdrav. A sve ostalo, Bože moj, kako se predstavi, tako će i biti", izjavila je Stoja.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen