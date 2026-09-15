"KAD SI TI PEVALA, TRPEO SAM POSLEDICE" Stojin sin se slomio i u suzama obratio majci pred kamerama u "Eliti": Neću da te obrukam! (VIDEO/FOTO)
- Milan Popov, sin pevačice Stoje, rasplakao se u 'Eliti' tokom razgovora sa Radom i pred kamerama se obratio majci. Poručio je da mu nije bilo lako dok je ona pevala i da je u rijalitiju zbog svoje dece.
- Stoja je rekla da mu je pred ulazak savetovala da 'pameti u glavu' i da se pokaže kako zna, uz poruku da mu želi da bude živ i zdrav. Dodala je da neće pratiti rijaliti i da joj sin nije jedini centar sveta.
Milan Popov, sin folk pevačice Stoje, doživeo je emotivni slom u rijalitiju "Elita" dok je razgovarao sa devojkom Radojkom Radom Jovanović, nakon čega se sa suzama u očima direktno obratio svojoj majci.
Tokom razgovora sa devojkom Radom, Milan nije uspeo da zadrži emocije, te je u jednom trenutku završio u suzama pod uticajem alkohola i poslao poruku majci Stoji direktno u kameru.
"Kakva god lepotica da uđe, Rada je Rada. Mama, meni nije bilo lako. Kad si ti pevala, a ja sam bio dete, trpeo sam posledice zbog toga. Ja ću da gledam da te ne obrukam i da budem kao što sam napolju i kao što me ljudi znaju. Nema dubljeg razloga što sam ovde nego da se borim za svoju decu. Imamo svi pravo na to", poručio je Milan kroz suze."Nije mi on jedini centar sveta"
Pevačica Stoja se oglasila povodom ulaska svog sina u rijaliti i otkrila kakav savet mu je dala pre ulaska.
"Pamet u glavu, samo sam mu to rekla. Neka se pokaže kako zna i ume. On je čovek koji ima blizu 40 godina i troje dece. Tako da ja kao majka mogu samo da mu poželim da bude živ i zdrav. A sve ostalo, Bože moj, kako se predstavi, tako će i biti", izjavila je Stoja.
Ona je dodala da je poslednja saznala za njegov ulazak i da ne planira pratiti dešavanja u rijalitiju."Nisam ni saznala odmah da je ušao. Bila sam poslednja koja je saznala, ako verujete. Nemam vremena da gledam, niti želim da pratim. Meni on nije jedini centar sveta. Imam ja i njegovu decu, svoje unuke i svoj život. Čovek koji ima skoro 40 godina mora sam da vidi šta će i kako će i da se snađe", rekla je pevačica, napomenuvši da sinu koji iza sebe ima dva braka i troje dece ništa ne može zabraniti.