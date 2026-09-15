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Reper Nenad Aleksić Ša nedavno je ušao u "Elitu 10", a njegov boravak u rijalitiju već je privukao veliku pažnju javnosti. Pevačica Miona Jovanović ponovo se našla u žiži interesovanja nakon što je reper pred cimerima odlučio da otvori dušu i progovori o najtežim životnim trenucima i bivšoj supruzi Ivani Aleksić.

Ša je u razgovoru sa učesnicima iskreno priznao da je zbog pogrešnih ljubavnih izbora narušio sopstvenu karijeru i finansijsko stanje. Kako je istakao, živ se pojeo jer je dozvolio sebi takve padove.

Prisetio se i ranijih grešaka iz "Zadruge 4", navodeći da je nakon toga danima prolazio kroz emotivni slom i drhtavicu. Sve greške iz prošlosti i bivšu suprugu odlučio je da potpuno potisne i izbriše iz sećanja kako bi izgradio mir u novom životu. Nakon razvoda ona mu je odnela ogromno bogatstvo.

1/11 Vidi galeriju Ivana Aleksić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Za godinu dana sam raščistio u glavi da kako god uradiš valja ili ne... Ja sam se vratio unazad i kad pričam o svemu. Ja sam dobio najveću ljubav svih živih, posle toga sam lansirao sebe u kosmos i sve i je buknulo. Gde god sam se pojavio, bila je velika ljubav, nisam imao jedan negativan komentar. U "Zadruzi 4" sam s**ao sebi sve. Prošle su godine, prošle je vreme i krene kao narkoman u krizi drhtavica zbog svega što sam uradio. Ja sam se osvetio, slom sam imao danima - rekao je Ša.

Spomenuo bolesnu majku i Mionu

Tokom izlaganja, Ša se osvrnuo na bolesnu majku, ali i na svoju sadašnju partnerku Mionu Jovanović koja ga čeka napolju. Priznao je da brine da li su svi dobro, ali da se trudi da tokom dana ne razmišlja previše o spoljnom svetu.

Takođe je naglasio da je njihova veza i dalje stabilna i da Mioni veruje sto posto, uprkos tome što i dalje nema kontakt sa njenim roditeljima. Reper je dodao da su napolju zajedno preživeli pravi javni linč, ali da među njima postoji velika ljubav.

- Ne. Ja to sve izbrišem kao da nije postojalo. Šta sam ja izgradio, a šta sam sebi sve dozvolio. Šamar realnosti. Imao sam period da prebrodim što sam srušio sve što sam izgradio i uvek sam se vraćao na to što sam izgubio finansijski. Mnogi ljudi tako skrenu, opijaju se, ali ja sam sve na suvo i ojačao sam. Obrisao sam i shvatio da je to život i više nemam sekunde u glavi šta sam sve izgubio. Imam novi život, mir, povukao sam se i radio sam na tome da negativne gluposti obrišem i da sve što je iza više ne postoji. Gledam da obrišem greške i da radim. Keva mi je bolesna, Miona je napolju, da li su svi okej... Sad imam to. Prolazim kroz to da sam tu dugo, znam zašto sam tu i gledam da ne razmišljam preko dana o spoljnom svetu - nastavio je reper.

Mione u provodu

Svega nekoliko sati nakon što je reper pred kamerama izneo detalje o prošlosti i borbi sa samim sobom, usledila je i reakcija Mione Jovanović.

1/4 Vidi galeriju Miona Jovanović Foto: Printscreen/Instgram