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Bojana Stojković bila je jedan od zapaženijih učesnika "Velikog brata", koji se emitovao 2011. godine. Od tada se povukla iz medija i retko se pojavljivala u javnosti.

Rijaliti

Tokom boravka u kući "Velikog brata", Bojanu su povezali sa Vladimirom Tomovićem, o čemu je odbojkašica nedavno, nakon toliko vremena govorila za Kurir, te je priznala zašto s Tomovićem više nije u kontaktu.

- Ne čujemo se, ali žena od njegovog brata mi je dolazila u salon i tu je bio neki indirektni kontakt. Što se tiče njega, jako se naljutio na mene jer sam dala interevju nakon rijalirija koji se njemu nije svideo. Razočarao se. Posle rijalitija smo se dopisivali da bi rasčistili neke stvari, a godinama sam letovala u Baru kod moje najbolje drugarice gde živi i on i nismo imale prilike da se sretnemo.

1/6 Vidi galeriju Bojana Stojković Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Tomović važi za velikog zavodnika pa je tako dovođen u vezu sa mnogim starletama i rijaliti učesnicama.

Tomović o intrigantnom odnosu

Inače, Tomović je jednom prilikom javno priznao vezu sa Ivanom, bivšom ženom od repera, Nenada Aleksića Ša, koju je Ša javno prevario sa Tarom Simov u Zadruzi.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

- Nikada o tome nisam pričao. Nikada nisam ni rekao da li smo bili u vezi ili nismo. E sada ću javno da kažem. Ivana je divna devojka, nema gram foliranja u meni kada kažem da je divna devojka, upoznao sam i njenu porodicu. Na mestu, dobra, sve u superlativu, ja nisam bio dobar. Ja nisam muškarac za tako divnu devojku. Do mene je. Sve je do mene. Razlog je da se ja nisam lepo ponašao, meni je smetalo svašta nešto. To je bio neki period mog života koji je bio turbulentan, ja sam bukvalno smetao samom sebi. Ivana je devojka za poželeti, devojka za primer. Da mi je neko rekao u tom trenutku Vladimire, nacrtaj idealnu ženu i daj joj najlepše osobine, da mi takva dođe, ja bih rekao u tom trenutku, ne mogu ni da mi takva dođe - rekao je jednom prilikom Tomović.