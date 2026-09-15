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Izbačena učesnica "Elite 10", Dajana Jamini poznatija kao Amazonka, vratila se svom svakodnevnom životu i svom rodnom kraju, a sada je rešila da progovori o svom učešću.

Amazonka se prisetila šta je prethodilo eskalaciji sukoba, pa iznela mišljenje o Neveni Vukojević sa kojom je ušla u fizički obračun.

Foto: Printscreen

"Bolesnica koja samo traži kadar"

- Tuča sa Nevenom. Ja sam tu prsla. Nisam mogla da se suzdržim. Bacila sam joj stvari u jezero, sve što je imala. Tu smo krenuli da se bijemo. Pa upućeni ste u tu tuču sa Nevenom, snimci imaju. Ona je jedna bolesnica koja samo traži kadar. Ona je jedna ružna, debela psihopata kojoj je samo kadar bitan. Ja sam rekla van emisije da je ružna, da izgleda kao da joj je majku j**o Kvazimodo i svinje u oboru, pa je tako ružna. I rekla sam joj za kvarni zub: “Devojko, mnogo jedeš g*vna pa ti je stalo između.” I njoj je to bilo krivo. I ona je ustala kao zbog Mirjane, kao čekala za crni sto da me gurne, a nije zbog Mirjane, nego je ustala jer se iskompleksirala zbog mojih uvreda. Ko može da odoli da ne gurne ovako lepo stvorenje, popularno, slatko, malo - rekla je ona za "Blic", a potom nastavila:

Foto: Printscreen

"Kad su tu momci, proradi joj ego"

- Nevena želi mnogo da se istakne kad su tu momci. Kad su tu momci, njoj proradi ego. Gleda samo da isponižava neku svoju drugaricu, ma bilo koga za nekog nešto da kaže, jer je mnogo ružna jer momke ne privlači fizički pa mora nešto da pokuša. Prvu noć već primila Dalibora u krevet. Ona je mnogo ružna, masna, psihopata, malumnica bolesna i poremećena koja ne zna da privuče pažnju svojom lepotom, ženstvenošću, već samo zna da bude nasilnik, bolesnik, što je i pokazala samim tim. Ona ne može da privuče nijednog dečka tamo jer je mnogo ružna i niko je ne želi, pa pokušava da spušta drugarice, rijaliti koleginice, bilo koga da bi bila u centru pažnje i da bi uhvatila jedan trenutak kadra.

Na pitanje o ponovnom ulasku u "Elitu" rekla je sledeće:

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Videćemo. Ništa ne obećavam. Sa Đoletom Kraljom bih nastavila kontakt, sa Milanom Popov, sa Jasminom, sa Bojanom. Oni su meni baš gas. Prozivaju me nešto kao "bila si mutava dok si bila u Eliti". Ljudi, ja sam bila samo četiri dana. Meni je za sve to vreme skontala šta se tamo radi, kakvi su ljudi, tako da ja nisam imala ni vremena. Ja sam posmatrala teren, kakav je ko - zaključila je ona u razgovoru za pomenuti medij.

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