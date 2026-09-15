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Aktuelni takmičari "Elite 10" Anđela Đuričić i Filip Car našli su se zajedno u pušionici kada je ona došla do njega kako bi mu se zahvalila što je stao u njenu zaštitu.

Tom prilikom ga je zamolila da se da se ne nervira zbog Sukija Kesa, a onda je usledio poljubac! Naime, Anđela je Cara poljubila u obraz.

1/4 Vidi galeriju Anđela Đuričić poljubila Filipa Cara Foto: Printscreen Pink

- Glupo je što si rekao i nije trebalo da kažeš, a dečko bi svakako demantovao i rekao da se ne poznajemo - rekla je Anđela.

- Devojke iz javnog života koje su vezane za Sukija zna se na koji način su tumačene i šta se priča o njima - dodao je Car.

- Najgore k*rve - rekla je Miljana.

- Ja ne bih voleo da budeš tako tumačena - govorio je Filip.

- Hvala što si me zaštitio i molim te nemoj da se nerviraš - poručila je Anđela, a onda poljubila Cara u obraz.

U prilogu ispod pogledajte kako je to izgledalo:

Gastoz ju je iznenadio za rođendan

Podsetimo, veliko slavlje povodom rođendana Anđele Đuričić i Filipa Cara organizovalo se juče u "Eliti 10", a kao šlag na tortu, stigla je čestitka od Nenada Marinkovića Gastoza.

Iako su pojedini ljubitelji rijaliti formata očekivali da će pobednik "Elite 8" ostati nem na Anđelin poseban dan, on se odlučio da je iznenadi i uputi joj čestitku o kojoj će se tek govoriti.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

U svom prepoznatljivom stilu, na originalan način, Gastoz je na kraju čestitao rođendan tako što je u čestitku zalepio sliku svog telefona i ekran sa porukom koju joj je napisao.

- Mršo moj, srećan ti rođendan! Želim ti sve najlepše! Ovaj je nažalost ovde, a sledeći će biti sa pravom ekipom i ljudima koji te vole. Divna si! Prelepa si! Pamet u glavu - poručio joj je Gastoz, a potom se osvrnuo na njeno ponašanje u rijalitiju, ali joj ponešto i zamerio:

- Nešto te ne vidim da treniraš, ali zato pušionicu ne zaobilaziš! Ne budali, molim te! Budi jaka, budi svoja, glavu gore.

Uz to, Gastozov poklon za Anđelu bio je i plišani medved.

Nakon ovakvog njegovog poteza, ostaje da se vidi kako će reagovati na bliskost svoje bivše sa Filipom Carom.

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