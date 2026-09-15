Slušaj vest

U svom iskrenom priznanju o lažnim prijateljstvima iz sveta šou-biznisa, Milica Kemez je jasno stavila do znanja da je zbog svoje naivnosti platila visoku cenu.

Nakon povlačenja iz javnosti, ona se posvetila privatnom biznisu i napravila veliku čistku u svom okruženju. Osim toga, sada je prvi put progovorila o ozbiljnim zdravstvenim problemima o kojima do sada nije želela da priča javno.

1/6 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Instagram, Printscreen

Milica je otkrila koliko se pokajala što je trošila vreme na ljude iz rijaliti sveta.

"Izgubila sam vreme..."

- Oni koji su mi stvarno bili prijatelji na mom početku, ostali su mi prijatelji i danas. Meni je samo žao vremena koje sam izgubila na druženje sa nekim ljudima iz rijalitija i tog sveta, zato što tu nema nimalo iskrenosti. Njihov mozak se nikada ne prešalta na normalan život – to su samo abrovi, priče i spletke. Žao mi je što sam svojom naivnošću dozvolila sebi da sedim i slikam se sa ljudima kojima nije mesto pored mene. Vodila sam se time da je neko „dobar čovek“, a to me je na kraju skupo koštalo. Što kažu: „s kim si, takav si“. Sve sam to raščistila, sklonila od sebe i sada mi je mnogo bolje - poručila je Milica za "Alo!" i dodala:

1/9 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Printskrin/Instagram, ATA images, Print Screen

- Kada se družiš sa ljudima koji te nikada ne pozovu na liturgiju, u šetnju Knezom ili u pozorište, i sam počneš da poprimaš takav obrazac ponašanja. Kada sam se povukla, shvatila sam koliko je to bilo pogrešno.

Milica je, zatim, iznela detalje o svom zdravstvenom stanju:

- Pre dve godine sam bila i zdravstveno veoma loše, što mediji i ne znaju. Tada sam shvatila mnoge stvari. Niti sam ikada htela da budem žrtva, niti da iznosim da nemam novca ili da sam bolesna - istakla je nekadašnja rijaliti učesnica.

Cilj joj je da osnuje fondaciju

Milica se ovom prilikom prisetila i svog odrastanja i strogog vaspitanja u hraniteljskim porodicama, ističući da joj je glavni cilj u životu da pomogne deci sa sličnom sudbinom.

- Iako sam odrasla u hraniteljskim porodicama, bila sam toliko strogo vaspitana da nisam smela da kažem ni „brate“, niti da koristim ulični žargon. Prosto, okruženje te ponese u nekom zanosu. Ispričala sam svoju priču da bih bila motivacija deci bez roditeljskog staranja, jer znam koliko je to teško. Moj cilj je da jednog dana osnujem fondaciju koja će istinski pomagati i ohrabriti tu decu, jer su ona često žrtve manipulacija gde drugi profitiraju. Shvatila sam da moram uzeti život u svoje ruke – bolje je biti sam i čitati knjigu nego provoditi vreme sa pogrešnim ljudima - zaključila je za pomenuti medij Milica.

BONUS video: