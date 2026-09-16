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CAR UPISAO JOŠ JEDNU RECKU! Posle Laure, uvukao Poršelinu u krevet i zatresli jorgan (VIDEO)
- Filip Car je jutros pozvao Slađu Poršelinu iz spavaće sobe, pa su zajedno otišli do rehaba.
- Posle razgovora su se zavukli pod jorgan i, prema opisu, imali intimne trenutke u krevetu.
- Ni Caru ni Poršelini nije smetalo što je prethodnog jutra na tom mestu bila Laura Prgomet.
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Filip Car je ovog jutra bio izuzetno raspoložen, pa je krenuo u inspekciju po spavaćoj sobi. Kada je došao do Slađe Poršeline, pozvao ju je da krene s njim.
Ona je bez pogovora pristala, te su otišli na cigaretu, a onda pravo kod njega u rehab.
Car i Poršelina Foto: Printscreen
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Posle nekoliko minuta razgovora Slađa i Car su se zavukli ispod jorgana i krenuli akcijanje.
Iako je još prethodnog jutra na Slađinom mestu bila Laura Prgomet, ni Caru, a ni Poršelini to nije predstavljalo nikakav problem, pa su tresli krevet u rehabu nekoliko puta.
Vrelu akciju pogledajte OVDE.
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