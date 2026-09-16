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Filip Car je ovog jutra bio izuzetno raspoložen, pa je krenuo u inspekciju po spavaćoj sobi. Kada je došao do Slađe Poršeline, pozvao ju je da krene s njim.

Ona je bez pogovora pristala, te su otišli na cigaretu, a onda pravo kod njega u rehab.

1/3 Vidi galeriju Car i Poršelina Foto: Printscreen

Posle nekoliko minuta razgovora Slađa i Car su se zavukli ispod jorgana i krenuli akcijanje.

Iako je još prethodnog jutra na Slađinom mestu bila Laura Prgomet, ni Caru, a ni Poršelini to nije predstavljalo nikakav problem, pa su tresli krevet u rehabu nekoliko puta.