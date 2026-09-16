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U Beloj kući se već uveliko rađaju nove simpatije, a pažnju gledalaca privukao je odnos Mateje Matijevića i Vanje Prodanović. Njih dvoje su nakon žurke u "Eliti 10" na kojoj je pevala Katarina Grujić, odlučili da provode vreme zajedno, a bliskost koju su pokazali ubrzo je postala očigledna i ostalim učesnicima.

Nakon provoda, Mateja i Vanja su se povukli u spavaću sobu, gde su nastavili da razmenjuju nežnosti. Pred kamerama nisu krili prisnost, a veče su završili zajedno, zagrljeni u krevetu.

Njihov odnos posebno je zanimljiv zbog činjenice da Vanja iza sebe već ima priču sa još jednim učesnikom „Elite“. Naime, tokom prethodne sezone bila je intimna sa Filipom Đukićem, koji je ujedno Matejin prijatelj. Međutim, kako se sada pokazalo, ta okolnost Matijeviću očigledno nije predstavljala prepreku da se zbliži sa atraktivnom plavušom.

Ona je bila u vezi i sa Ivanom Marinkovićem, sa kojim je ostala u prijateljskim odnosima.

1/5 Vidi galeriju Mateja Matijević i Vanja Prodanović završili u krevetu Foto: Printscreen YouTube

Mateja je u „Elitu 10“ ušao sa jasnim planom – da zaradi novac, ali bez unapred pripremljene strategije. Pred početak rijalitija govorio je i o tome da je u međuvremenu započeo privatni biznis, kao i da ga raduje mogućnost da se ponovo sretne sa poznatim licima.

- Motiv je novac, nemam nikakve druge želje da se prikazujem. Cilj mi je da zaradim. Nikakve specijalne uslove nemam, nisam preterivao, osim malo bolje cifre. Ulazim kao muva bez glave, nemam taktike. Ovo mi je četvrti put - rekao je on tada.

Govoreći o novoj sezoni, Matijević se osvrnuo i na ulazak Filipa Cara, ali i na potencijalno učešće Maje Marinković i Asmina Durdžića. Prema njegovim rečima, njihov dolazak mogao bi dodatno da zakomplikuje već turbulentne odnose u rijalitiju.

- Biće ludilo, drago mi je što ulazi, on je dobar lik. Biće zanimljivo ako uđu i Maja i Asmin, a ako ne uđu, siguran sam da će Filip napraviti neku novu trojku. Nemam pojma ko od devojaka ulazi - rekao je i otkrio da ne očekuje pobedu.

1/6 Vidi galeriju Vanja Prodanović Foto: Pritnsceen, Kurir, Printscreen

Ipak, iako je u Belu kuću, kako je sam najavio, došao bez taktike, Mateja je već na početku sezone postao deo jedne od tema o kojima se najviše priča. Ostaje da se vidi da li će odnos sa Vanjom prerasti u ozbiljniju rijaliti vezui ili će njihova bliskost biti samo posledica atmosfere nakon žurke.