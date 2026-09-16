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Sukob između Sofije Janićijević i Anđele Đuričić dobio je novi nastavak, nakon što je Anđela tokom razgovora sa Urošem Stanićem pomenula svoju bivšu cimerku. Iako Sofija trenutno nije deo rijalitija, njeno ime ponovo se našlo u centru razgovora u Beloj kući.

Anđela je tokom večeri uglavnom boravila u Beloj kući, dok je ostatak učesnika uživao na žurki koju je svojim nastupom uveličala Katarina Grujić. U razgovoru sa Urošem, Đuričićeva se osvrnula na Sofiju i iznela svoje viđenje njihovog odnosa.

Prema Anđelinim rečima, Sofija je navodno pokušavala da izazove sukob sa njom, ali je ona to izbegavala. Nije birala reči dok je govorila o Janićijevićevoj:

- Koja bolesnica, daj, devojko, skini mi se s kičme, riba ima ozbiljne falševe u glavi. Bolesna je, ona je opsednuta. Nijednom je nisam komentarisala, ne zanima me devojka. Ona je stalno spominjala, ali je moja podrška demantovala. Ne možeš da budeš ja nikada, znači devojka je ozbiljna šifra. Ali to si u pravu, mora nešto da uradi, teško je kada si čitav život nebitan - rekla je Anđela.

1/10 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreeen, Printscreen Pink

Na njene reči Sofija nije ostala nema. Janićijevićeva se oglasila i odlučila da odgovori na prozivke, pri čemu se posebno osvrnula na Anđeline tvrdnje o njenom životu i finansijama.

- Anđelinu "moralnu vertikalu" komentarišem samo uz kokice, smešno mi je da mi lekcije drži neko ko živi od tuđih donacija i sponzorisanih priča i ljubavi koje traju par meseci uz plaćanje režija stambenih kako bi se u Beogradu moglo prespavati do sledeće sezone - izjavila je Sofija za Pink.rs.

Janićijevićeva se nije zaustavila na tome. U nastavku odgovora pomenula je i priču o finansijskoj podršci koju je, kako se ranije govorilo, dobijala od Daneta Angelovskog. Sofija je poručila da o njegovim finansijama ne želi da govori u njegovo ime, već da odgovore treba potražiti kod njega i ljudi kojima je novac ranije slao.

- Što se tiče Daneta, finansija i te istorije podrške, verujem da ljudi najbolje znaju kome i zašto šalju novac, a meni je drago ako mogu bar nekom da poslužim kao inspiracija i glavna tema za razmišljanje. Dane i njegove finansije, to već morate pitati njega i one čije je račune plaćao pre nego što je okrenuo ploču na mene. Meni je iskreno simpatično to uzajamno 'sponzorisano' divljenje, ali ja svoje bitke vodim sama. Ako im već toliko nedostajem u glavama, drago mi je da im bar ispadnem tema kad ponestane sopstvenog sadržaja - završila je Sofija.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

Nakon ovakvog odgovora ostaje da se vidi da li će Anđela ponovo reagovati na Sofijine prozivke ili će se sukob njih dve završiti na ovom prepucavanju.