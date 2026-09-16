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O intimnom odnosuFilipa Cara i Slađe Lazić Poršeline, bruji čitav Balkan, a njena majka dala je svoj sud o ovom dešavanju.

Poršelina se naime, prvo ljubila sa Leonom Canerom, fitnes instruktorom, ali je to nije zasitilo, pa je završila u rehabu sa Filipom Carem. Ono što je dugo, kako je sama govorila, priželjkivala, jeste da joj Car skine blindu u rijalitiju, što se i dogodilo, kada su rano jutros imali vrelu akciju.

Tim povodom oglasila se Poršelinina majka Vida za Pink.rs, koja je kratko prokomentarisala ono što se dogodilo u rehabu.

- Pa dobro, ako je to za nju sreća, okej, ja to podržavam - rekla je Vida.

Podsetimo, nakon što su imali intimne odnose, Car je poručio Poršelini da nikome ništa ne govori.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Slađa Poršelina Foto: Printscreen

- Ja napolju ne dođem da imam s*ks sa tobom, a ovde pred kamerama imam s*ks sa tobom - bio je šokiran Car, a nakon što su jedva pronašli njen donji veš, ona se hvalila kako joj je bilo lepo.

- Sva sam se preznojila - rekla je Slađa.

Car ju je potom upozorio da ne priča ljudima šta su imali, te ju je uporedio sa Majom Marinković.

- Ispričaćeš celoj kući, ista si Maja Marinković, ista po svemu, iste pokrete, isto ponašanje - rekao je Filip.

- Kako si bezobrazan, sad si me uvredio - rekla je Slađa.