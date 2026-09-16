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Tokom obilaska imanja sa Gocom Džehverović, Filip Car napravio je potez koji je iznenadio sve prisutne. Njih dvoje su tokom šetnje stigli do dvorišta u kojem su se nalazile pojedine učesnice rijalitija.

Foto: Printscreen Pink

Goca je tom prilikom pozvala Miljanu Kulić da joj se javi, a kada im je prišla, Miljana se srdačno pozdravila sa Filipom. Njih dvoje su se izgrlili i izljubili, a onda je usledio potpuno neočekivan obrt.

Filip je, naime, zamolio Miljanu za još jedan poljubac, ali ovog puta u usta. Miljana je pristala, pa je pred svima usledio poljubac koji je ostavio prisutne u neverici.

Foto: Preent Screen

Goca Džehverović nije krila iznenađenje, već je sa šokom posmatrala šta se upravo dogodilo pred njenim očima.

Miljana Kulić raskrinkala aferu sa Jasenkom

1/5 Vidi galeriju Filip Car, Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Pink

Podsetimo, u rijalitiju "Elita 10" nedavno je došlo do novog, do sada neviđenog raskrinkavanja Jasenke Cindrić.

Voditelj Milan Milošević je tada najavio video-klip u kom Miljana Kulić ismeva svoju prijateljicu Jasenku Cindrić, što je pokrenulo burnu raspravu u studiju. Nakon odgledanog snimka, Jasenka je prva iznela svoje razočaranje.

"Nije iskrena. Ja sam stvarno prijateljski... Neka one misle. Ja znam ko sam i šta sam. Nisam ja opsednuta sa njom. Uvek je za mene bila iskrena. Ovo što sam sad čula je ružno. Malo mi je pala energija. To si ti kriva", rekla je Jasenka.

"Ne brineš se kako bi volela da te mali Velja lupa k***em po čelu. Ja mislim da si zaljubljena i da voliš žene", kazala je Miljana potom.

"Ti lažeš Miljana. Ja sam se makla. Nisam stalno sa tobom", rekla je Jasenka onda, dok se drama nastavila.