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Filip Car i Sanja Grujić progovorili su o svom odnosu. Njih je voditelj Milan Milošević tokom emisije "Pitanja gledalaca" u okviru "Elite 10" vratio u "Zadrugu 5" u kojoj su oboje biliučesnici.

- Da li bi stvarno u "Zadruzi 5" ušao u vezu sa Sanjom da nisi bio zaljubljen u Dalilu? - glasilo je pitanje.

Nedolično ponašanje

- Moguće, nemam pojma. Sanja je meni onako za druga. Ne znam, ne vidim se sa Sanjom u vezi, mislim da bi napolju baš bili drugovi - rekao je Filip Car i nastavio:

- Ja nemam pravo nikome držati slovo, rekao sam da neću raditi neke stvari koje sam na kraju ipak uradio. To su stvari koje su nedolične nekoga ko je roditelj. Napolju sam bio mnogo normalniji, posvetio sam se bio poslu i detetu i nećacima, ne znam, došao sam ovde ponašam se kao neki razjureni tinejdžer. Što se Sanje tiče, napravili smo tad nešto što nam je oboma kasnije donelo neke probleme. Ona mi je ovako simpatična i baš mi je drugar - rekao je Car.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Filip Car Foto: Printscreen Pink, Kurir

I Sanja Grujić je imala šta da kaže na ovu temu.

Ne dozvoljava sebi izlete

- Šta je bilo u "Zadruzi 5" najbolje da ostane tamo. Ja sam posle toga bila u dugoj vezi i stvarno sam prevazišla te moje klinačke fazone.

Ona je tada otkrila kako gleda na Filipa Cara.

- Što se Cara tiče, baš sam to i s Matejom pričala danas, ja njih sve gledam ko neku braću. Ja zbog sebe ne bih dozvolila neke izlete. Moje vreme zezanja je prošlo. Iskreno mislim da Filip kada je pod dejstvom alkohola priča i ono što ne misli, tako da ovo za Dalilu mislim da nije stvarno mislio - rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Slađa Poršelina Foto: Printscreen

Intiman odnos sa Slađom Poršelinom

Podsetimo, Filip je pre ulaska u "Elitu 10" govorio da će se držati podalje od intimnih odnosa, ali je poklekao.

On je nakon žurke završio sa Slađom Poršelinom. Iako ju je zamolio da o tome nikome nita ne priča, ona je jedva čekala da sve ispriča cimerima.

Ne samo da im je ispričala da je bila intimna sa Filipom carem, već j enaglasila da se tu neće zaustaviti i da očekuje da se ta noć ponovi.