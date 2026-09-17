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Milan Popov, sin pevačice Stoje Novaković i aktuelni učesnik "Elite 10" rešio je da se osami sa svojom devojkom Radojkom. Ona mu je rekla da će biti uz njega u ostvarenju želje da on bude muzička zvezda.

Podsetimo, Veliki šef je poslao pismo na imanje u kojem je obavestio sve elitare da će Milan biti učesnik predstojeće sezone "Pinkovih zvezda". To je bio šok za njega, a njegovi cimeri su odmah poskakali da mu pomognu u odabiru pesama i pružili mu podršku.

U šoku

- Ne mogu da dođem sebi i dalje od šoka - rekao je Milan svojoj devojci.

- Ljubavi, mnogo sam srećna zbog tebe. Jedva čekam da te gledam stalno, da budeš velika zvezda. Ja sam te slušala više od svih - rekla je Radojka.

- Au brate, šta se ovo desilo. Ja ne mogu sebi i dalje da dođem. Ja sam ovde došao da bih mogao sebi da priuštim pesmu kako treba da uradim - rekao je Milan.

- Ti si moja zvezda, ljubavi, ti sebe mnogo spuštaš, veruj mi. Ja ću biti u svakom trenutku pored tebe i ako treba onda ću da ćutim - rekla je Radojka.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Ozbiljnost

- Neću da se derem, nego ako si sa ozbiljnim muškarcem u vezi, onda moraš i ti da budeš ozbiljna. Ja u tebi nisam video dete, video sam zrelu osobu - rekao je Milan.

Podsetimo, Veliki šef je obavestio i kada će Milan izaći sa imanja zbog snimanja Pinkovih zvezda, ali i da će slitari imati priliku da gledaju njegove nastupe u ovom šou programu.

- Draga Elito, da li ste se zapitali zbog čega ste obavešteni o početku emitovanja druge sezone Pinkovih zvezda? Zato što Veliki šef prepoznaje talente i ispunjava želje učesnika. Milan Popov će kao veliki pevački talenat dobiti priliku da se takmiči u Pinkovim zvezdama i ostvari svoj životni san. Prvo snimanje na koje će Milan izaći pred kamere i žiri Pinkovih zvezda je 21. septembra, a do tada je neophodno da Milan izabere pesmu kojom će se predstaviti. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić

Milan nije krio koliko mu ova prilika znači, pa se odmah obratio Velikom šefu i zahvalio mu na ukazanom poverenju.

- Samo da se zahvalim Velikom šefu, ovo je velika čast i veliki san. Ja neću izneveriti Velikog šefa - rekao je Milan Popov.