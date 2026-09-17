"ANĐELA JE PROGUTALA KNEDLU KAD JE ČULA ZA CARA I PORŠELINU" Dača i Sanja otkrili da Đuričićka i Filip ipak nisu samo prijatelji
- Dača i Sanja u zalagaonici tvrde da su raskrinkali Anđelu Đuričić i Filipa Cara, uz priču da nisu samo prijatelji.
- Navode da je Car rekao kako bi bio samo sa Anđelom, a pominju i njenu reakciju kada je čula za Slađu i Cara.
Voditeljka Ivana Šopić došla je u zalagaonicu kako bi takmičari založili vredne stvari, a zauzvrat dobili novac. Miljana Kulić i Mateja Matijević dočekali su svoj red.
- Ivana, ovde imamo znaš koju priču. Moram da ti priznam da smo Mateja i ja doneli štiklu kojom sam udaralila Zolu - rekla je Miljana.
- Pa ovo je više za 29. nego za zalagaonicu - smejala se Ivana.
- Mi smo smislili dobru priču, ova štikla Miljani mnogo znači - rekao je Mateja.
- Ajde dobro, a šta ćemo sa drugom? - upitala je Ivana.
- Donećemo sledeći put i drugu - rekao je Mateja.
- Može, dva soma - rekla je Ivana.
- Ivana, ovde smo ti doneli Sanja i ja veš u kojem je Slađa spavala sa Filipom Carom - rekao je Dača.
- Zezaš? - rekla je Ivana.
- Ivana da, ali imamo i trač. Filip Car je rekao da bi bio samo sa jednom devojkom, a to je Anđela. Juče je Milan na papiriću napisao Filip i Anđela, a njih dvoje su se smejali. Anđela me pitala: ''Da li je Laura ljubomorna na mene zbog Cara?'' - rekao je Dača.
- Knedlu je progutala juče kada je čula za Slađu i Cara - rekla je Sanja.
- Nije bila sva svoja, ali znam da mu je rekla: ''Nek ti čisti Slađa rehab, ja više neću'' - rekao je Dača.
- Ovo stvarno vredi - rekla je Sanja.
- U redu, može 1100 dinara - rekla je Ivana.