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Voditeljka Ivana Šopić došla je u zalagaonicu kako bi takmičari založili vredne stvari, a zauzvrat dobili novac. Miljana Kulić i Mateja Matijević dočekali su svoj red.

- Ivana, ovde imamo znaš koju priču. Moram da ti priznam da smo Mateja i ja doneli štiklu kojom sam udaralila Zolu - rekla je Miljana.

- Pa ovo je više za 29. nego za zalagaonicu - smejala se Ivana.

 - Mi smo smislili dobru priču, ova štikla Miljani mnogo znači - rekao je Mateja.

- Ajde dobro, a šta ćemo sa drugom? - upitala je Ivana.

- Donećemo sledeći put i drugu - rekao je Mateja.

- Može, dva soma - rekla je Ivana.

Anđela Đuričić i Filip Car Foto: Printscreen, Prinstscreen/Pink, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Ivana, ovde smo ti doneli Sanja i ja veš u kojem je Slađa spavala sa Filipom Carom - rekao je Dača.

- Zezaš? - rekla je Ivana.

- Ivana da, ali imamo i trač. Filip Car je rekao da bi bio samo sa jednom devojkom, a to je Anđela. Juče je Milan na papiriću napisao Filip i Anđela, a njih dvoje su se smejali. Anđela me pitala: ''Da li je Laura ljubomorna na mene zbog Cara?'' - rekao je Dača.

- Knedlu je progutala juče kada je čula za Slađu i Cara - rekla je Sanja.

- Nije bila sva svoja, ali znam da mu je rekla: ''Nek ti čisti Slađa rehab, ja više neću'' - rekao je Dača.

- Ovo stvarno vredi - rekla je Sanja.

- U redu, može 1100 dinara - rekla je Ivana.

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Filip Car u cudnom stanju zvao Maju Izvor: Instagram