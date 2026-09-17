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Na sunčanim Tenerifima, u luksuznoj vili "Love Island Adria", atmosfera je iz dana u dan sve uzbudljivija, a nova epizoda donela je i nove zaplete i to veoma uzbudljive.

Parovi su sinoć u više nego uzbudljivoj igri "kokos poljubac".

Naime, parovi u poslednjoj igri imali zadatak da uz pomoć svojih tela, dok su im ruke vezane, kokos "donesu" do usta i poljube.

Foto: Printscreen

Popularna igra "poljubac s kokosom" parovima su doneli nove "probleme", dok su se neki odlično snašli, drugi su ipak imali poteškoće po putu.

Osim parova, igru su zaigrali i nove bombošel - Alja, Marija Tereza i Entoni koji je trenutno solo igrač, a za potrebe izazova, dobili su priliku da sami izaberu s kim će se igrati s kokosom.

Foto: Printscreen

Alja je tako izabrala Jovana, Marija Tereza Vukašina, a Entoni je pozvao Laru koja je, nakon što je "poljubac s kokosom" odradila s Jovanom, isto ponovila i s Entonijem.

Foto: Printscreen

Nova igra, pa pidžama parti

Učesnike je tokom epizode sačekala i nova igra. Ajlenderi su stajali jedno naspram drugog sa rukama iza leđa, dok je između njih bio kokos koji je trebalo da podignu telima do usana i zadrže ga njima. Pobednički je bio par koji je najbrže uspeo da završi zadatak.

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