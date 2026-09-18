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Učesnik "Elite 10" Milan Popov, sin pevačice Stoje Novaković, ošišao se na ćelavo i postao glavna tema u Beloj kući, dok ga istovremeno očekuje težak zadatak u kom će ostali takmičari morati da daju sve od sebe kako bi mu pomogli.

Milan Popov privukao je ogromnu pažnju svih cimera kada se u Beloj kući pojavio sa potpuno novim imidžom. Naime, Milan je doneo radikalnu odluku i ošišao se na ćelavo.

Ova promene izgleda u sekundi je postala glavna tema razgovora među takmičarima. Dok su šetale imanjem ka kući, Sanja Grujić i Laura Prgomet ugledale su Milana i nisu mogle da sakriju iznenađenje.

- Pogledaj Milana, ošišao se na ćelavo - poručila je zatečena Sanja.

- Haos - kratko je odgovorila Laura.

Foto: Printscreen

Takmiči se u Pinkovim zvezdama

Međutim, nova frizura nije jedini razlog zbog kog su sve oči uprte u Milana Popova. Pred njim je i veliki muzički izazov, budući da mu se ukazala prilika da se takmiči u šou programu "Pinkove zvezde". Milan ne krije ponos zbog ove mogućnosti i ističe da mu je velika čast što učestvuje.

Ipak, pred njim je težak zadatak, a u celom procesu važnu ulogu imaće i ostali takmičari "Elite", koji će morati ozbiljno da se potrude i daju sve od sebe kako bi mu pomogli u predstojećem izazovu.