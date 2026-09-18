STOJIN SIN SE U ELITI OŠIŠAO NA ĆELAVO: Cimeri u neverici, a produkcija odmah poslala pismo
Učesnik "Elite 10" Milan Popov, sin pevačice Stoje Novaković, ošišao se na ćelavo i postao glavna tema u Beloj kući, dok ga istovremeno očekuje težak zadatak u kom će ostali takmičari morati da daju sve od sebe kako bi mu pomogli.
Milan Popov privukao je ogromnu pažnju svih cimera kada se u Beloj kući pojavio sa potpuno novim imidžom. Naime, Milan je doneo radikalnu odluku i ošišao se na ćelavo.
Ova promene izgleda u sekundi je postala glavna tema razgovora među takmičarima. Dok su šetale imanjem ka kući, Sanja Grujić i Laura Prgomet ugledale su Milana i nisu mogle da sakriju iznenađenje.
- Pogledaj Milana, ošišao se na ćelavo - poručila je zatečena Sanja.
- Haos - kratko je odgovorila Laura.
Takmiči se u Pinkovim zvezdama
Međutim, nova frizura nije jedini razlog zbog kog su sve oči uprte u Milana Popova. Pred njim je i veliki muzički izazov, budući da mu se ukazala prilika da se takmiči u šou programu "Pinkove zvezde". Milan ne krije ponos zbog ove mogućnosti i ističe da mu je velika čast što učestvuje.
Ipak, pred njim je težak zadatak, a u celom procesu važnu ulogu imaće i ostali takmičari "Elite", koji će morati ozbiljno da se potrude i daju sve od sebe kako bi mu pomogli u predstojećem izazovu.
- Draga Elito, s obzirom na to da je Milan sada vaš kandidat u Pinkovim zvezdama, bitno je da se svi potrudite. Vreme je da čujemo da li Milan već ima pesmu kojom bi se predstavio i šta vi mislite o tome. Ukoliko imate sugestije ili savete, iznesite ih. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo od produkcije.