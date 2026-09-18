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Jovana Tomić Matora je u "Elitu 10" ušetala kao zauzeta, bez partnerke Dragane Stojančević, a s obzirom na to da je Matora nedavno poslala hranu za Lauru Prgomet sa kojom je spajaju već danima preko Dače Virijevića, oglasila se Dragana i dala svoj sud.

Prema Laurinim rečima, Matora joj je preko Dače poslala hranu, a to je mnoge iznenadilo na imanju u Šimanovcima, te se o ovom Matorinom potezu i te kako govorilo tokom prethodne noći, ali i tokom emisije "Gledanje snimaka".

1/6 Vidi galeriju Dragana Stojančević Foto: Petar Aleksić, Kurir, Pink

Dragana je sada iznela svoje mišljenje na ovu temu:

- Nemam komentar zaista. Hvala na razumevanju - bilo je sve što je Dragana rekla za "Pink.rs".

"Ne sumnjam u Jovanu"

Podsećanja radi, Dragana je gostovala u emisiji "Pitao BiH za druga" pre nekoliko dana i tom prilikom iznela mišljenje o odnosu Laure i Matore.

- Baš se spremam da odem kod Matorinog oca, ja se rasplačem i kad čujem glas njenog oca, on me baš voli. Mislim da on mene i ne gleda kao Jovaninu partnerku, mislim da me doživljava kao svoju ćerku, mi se baš lepo slažemo, kupila sam mu i poklon na Ostrogu, jednu ikonu i sutra ću mu je odneti - rekla je Dragana, a onda se osvrnula na nabacivanje Laure Progmet njenoj devojci Matoroj:

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Laura više nije čaura. Ne sumnjam ja u Jovanu, ona i ja imamo nešto što nas veže, a to neću da otkrivam. Laura je laka devojka koja se nudi, ali je svako odbija. Ako se nešto desi, eto mene tamo. Bolje bi joj bilo da ja ne dođem da je pozdravim tamo. Mislim da Matora zna svoje prioritete i emocije. Laura se dala u promet, našla bi i na poniju nešto... Laura je poljubila Slađu nekoliko puta na blic tokom žurke. Mnoge devojke neće da priznaju da ih privlače oba pola. Neka samo ne dira ono što je moje, ne diram tuđe, ali ne dam svoje. Možda ću uskoro da objavim na Instagramu nešto da provučem, ko bude gledao, shvatiće šta je to što mene i Matoru veže - rekla je Stojančevićeva i dodala:

"Jako mi je antipatična"

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Mislim da je Laura spremna ušla u rijaliti i da je upućena u sva dešavanja. Pratim sve, rekao je sa kim je imala odnose, sa kim se dopisivala... Zaista mislim da je laka, da je pijana još neki utorak ostala bi trudna možda. Jako mi je antipatična. Fizički lepo izgleda, nije ona njen tip, samo sam ja njen tip. Nema mesta pored Jovane, samo ja. Rekla sam neka me ne pozdravlja da ja ne dođem da je pozdravim - istakla je Dragana i nastavila:

- Opasna je Laura za sebe, jer nije normalna devojka, ali za Jovanu nije. Loše se predstavila, alkohol loše na nju utiče... Mislim da ima loše savete od nekoga, ne znam da li ju je Car savetovao. Postoji mogućnost da je napolju bila i sa Carem, ko nije bio sa njim?! - bila je oštra Dragana.

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