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Laura Prgomet je u "Eliti 10" ragzgovarala sa Drvetom Mudrosti i tom prilikom otvorila dušu o ljubavnim odnosima u rijalitiju.

- Danas ništa specijalno sa muškarcima - rekla je Laura.

- Dača i ja smo pričali u šiframa, Imamo dva imena Džoni je Anelin Filip, a Deni je Car. - dodala je Laura.

- To je zabranjeno, ali koji muškarac ti se najviše dopada ovde - upitalo je Drvo.

Foto: Printscreen Pink

O Mateji i Caru

- Navela sam više njih, ali kako je vreme odmicalo tako su otpadali. Mateja nije više zanimljiv, ali najviše kontakta sam imala sa Carem, ali od te priče ništa neće biti, on meni zamera neke odnose, on mi je najsimpatičniji ali je on ženskaroš. - rekla je Laura.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

- Dosta toga zavisi od tebe, ponekad bi morala da se malo potrudiš - dodalo je Drvo.

- Morala bih da korigujem neke stvari, ali neću trčati ni oko koga, ja nisam jadnica.- rekal je Laura.

- Šta ćemo sa Ivanom? - upitalo je Drvo.

O Ivanu: Opuštenije mi je sa Filipom

- On meni jeste simpatičan, pametan je, razmišlja o svemu, ali mi je opuštenije sa Filipom. Ivan mi je rekao da sam na testu i sumnjam da će se moje ponašanje promeniti. Ja na žurkama popijem da se opustim, ali ne znam gde ja granica, potrudiću se, ali zua pormene treba vremena. - rekla je Laura pa je otkrila da li Đukić ima osećanja prema Aneli:

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

- Mislim da ima, jer nije mi jasno što bi joj tolerisao njeno ponašanje, što sa Carem ili bilo kim. Njega zovu papak zbog nje. - dodala je Laura.

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