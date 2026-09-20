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Majka Aleksandre Jakšić, Milja je dala svoj sud o aktuelnostima iz "Elite 10" i uskreno je govorila o odnosu svoje ćerke i Filipa Cara.

Naime, Milja se uključila u emisiju "Pitao BiH za druga, a reči nije štedela, a onda su svoje mišljenje izneli i gosti u studiju:

1/4 Vidi galeriju Jakšićkina majka se uključila u emisiju, Ivka oplela po Poršelini Foto: Printscreen RED tv

- Kažu da je ona igrač iz senke, ali Aleksandra dobro zna šta radi. Ona je odmah snimila i htela je da zavrti igricu. Htela je da im da domaći zadatak da pokažu svoje lice, da poleti Slađa pa Laura, Aneli. Do sada nije imala takvih izleta da je bila toliko hrabra da bi imala intimne odnose. Deca su već velika, ona ima prava na svoj život. Možda je planirala nešto bolje, duže, lepše. Kada je rekao "Dođi, lezi" ona je legla. Povukao je jorgan, ona je skidala jorgan. Kada su počeli da pljušte poljupci, bilo ih je. Onako sočnih. On je rekao "Ja želim da ostaneš večeras i svih 300 dana" - počela je Milja.

- Aleksandra nikada neće preći granicu dobrog ukusa. Vrlo je svesna gde je. Garantujem da ona neće ni sa kim imati odnos. Ona je vrlo mudra, obrazovana, svesna gde je - rekao je Ilija Pečenica.

- Mudro je što je otišla, ali slagao je za tih 300 dana - dodala je Ivka numerlog.

"Ako bude nešto među njima..."

- Da je bila naivna i glupa, ona bi nasela na tih 300 dana. Ako bude nešto među njima, ona će Filipa nositi na leđima. Ja ne mogu da garantujem za nju - rekla je Milja.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Tokom emisije komentarisao se i intimni čin Filipa Cara i Slađe Poršeline:

"Lupila bih mu šamarčinu"

- Odvratno. Mene nije ništa pogodilo, mene nije d*ndao nego nju. Zalaufalo mu se u glavi, možda je istripovao da je Maja. Ona njega juri godinama, ona je luda. Slađa je bruka za ženski rod. Lupila bih Filipu šamarčinu. To nije smeo da j*be. Laura je ok, slatka je. Ni jedna mu napolju neće dati posle Slađe. Ona ima šifru 100% - iznela je Ivka numerolog, drugarica Filipa Cara.

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