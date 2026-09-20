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U rijalitiju "Elita 10" održane su nominacije, a nakon glasanja ukućana i odluke publike poznata su sva imena učesnika koji će naredne dane provesti u izolaciji, sve do konačnog izbacivanja.

Nakon što su takmičari završili svoje glasanje, voditeljka Ivana Šopić saopštila je odluku Odabranih. Njihovom nominacijom izabrana je Jovana Kosovac, koja je tako postala druga takmičarka u izolaciji i pridružila se Lauri Prgomet.

Elita 10 nominacije Foto: Printscreen Pink

Publika rekla svoje

Ubrzo je usledio i presek glasova publike. Voditeljka je saopštila imena učesnika koji su se našli među onima sa najmanjom podrškom gledalaca. Na noge su ustali Miljana Ristić, Jani Bobič, Aleksandra Barać, Kristina Petrović, Olga Osipova, Vasilije Inko i Nevena Vukojević.

Posle nekoliko trenutaka neizvesnosti, saopšteno je da je najmanje glasova publike osvojio Jani Bobič.

On će se tako pridružiti Lauri Prgomet i Jovani Kosovac u izolaciji, gde će zajedno čekati konačnu odluku o izbacivanju iz rijalitija.

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14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV