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Miljana Kulić se trenutno takmiči u "Eliti 10", a njena majka, Marija Kulić, rešila je da javno progovori o ponašanju svoje naslednice, ali i o njenom odnosu sa Jasenkom.

"Jasenka je znala na čemu je sa Miljanom"

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

- Nisam očekivala to, ali Jasenka je znala na čemu je sa Miljanom. Miljana je rekla da ne može da trpi njenu energiju, ona jeste dobra kao osoba, nije zla, ali ona ne zatvara usta 24 sata. Nju je Tijana vodila u grad, ljudi su je hvatali za glavu od nje - rekla je Marija u emisiji "Premijera - Vikend Specijal", pa je dodala:

- Jasenka nije Miljanina najbolja drugarica, one se znaju 16 dana, a njih dve nisu bile zajedno sve vreme. Ja sam provodila vreme sa njom, a MIljana je kulirala. Ona je fan Miljanin, pisala je i njoj, i meni i Tijani. Iskreno Jaca je okej, ali iskreno Miljana joj je zamerila to što se druži sa Aneli, i to baš.

"Jasenka je bila kod nas..."

Marija je ovom prilikom odgovorila na spekulacije i otkrila da li je istina da su Miljana i Jasenka imale aferu, te iznela detalje sa zajedničkog boravka na moru:

1/4 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Printscreen Pink

- To nije istina, ja sam više bila sa Jasenkom, nego MIljana. Ona nije mogla da je sluša. Mi kada smo bili u Hrvatskoj kod nje, ja sam sa njom išla na plažu, samo ja i Željko, Miljana je samo pila kafu sa nama. Moram da kažem da je MIljana bila ubeđena da je ona lezbijka ili bise*s, ali ona je tvrdila da nije. Ono što je skinula gaće ispred Terze to nije nikakav dokaz. Moram da kažem da je ona bila ovde kod nas i da je pričala sa svima, a mene zvala drugarice, a znamo se deset dana - rekla je Marija pa je pokazala kako se Jasenka ponašala.

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