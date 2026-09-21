Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević došao je do izolacije kako bi pokupio nominovane učesnike i odveo ih u diskoteku gde ih čeka izazov Velikog šefa.

Darko je objasnio da učesnici moraju da legnu, te da sa čašom koja im stoji na čelu se podignu da stoje, bez da im čaša padne. Nakon što je Laura uspela iz prve da završi zadatak, voditelj je otkrio da će upravo njoj biti duplirani glasovi.

- Imam podatke, imam informacije. Draga Elito, dragi gledaoci, nakon ove igrice znamo sa kim se pozdravljamo ovog jutra. Osoba koja ima najviše glasova i koja ostaje, 98 odsto glasova gledalaca, druga osoba ima 2 odsto glasova i treća ima nula. 98 odsto glasova gledalaca ima Laura. U Eliti ostaje Jovana, a Jani napušta Elitu - saopštio je Darko.

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je sačekala Janija Bobiča koji je ove noći napustio ''Elitu 10'' sa čak nula posto glasova publike.

- Jani, šta se desilo? - upitala je Dušica.

- Ugasio sam se, nisam se pripremao - rekao je Jani.

- Jesu li spremni ukućani da igraju igre? - upitala je Dušica.