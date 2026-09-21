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Uroš Stanić otišao je u spavaću sobu i probudio Marka Janjuševića Janjuša koji je bio vidno nazadovoljan njegovim činom.

- Je l' mi bolje ovako? Sad sam prava plavuša. Sad ću da dođem - rekao je Uroš Caru, a potom optišao kod Janjuša.

- Car te zove da jedeš. Rekao je da te probudim. - rekao je Uroš.

- Je*aću ti majku - rekao je Janjuš.

- Meni psuješ majku, a meni Car rekao da te budim - rekao je Uroš.

- Sad ću te ja ofarbati, ali u drugu boju. Još jednom li me samo probudiš. Budi me ko da treba transplatanciju noge - rekao je Janjuš.

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