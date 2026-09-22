SKIDALA SE, VAŽILA ZA NAJLEPŠU ZVEZDU GRANDA, UŠLA U RIJALITI I ZALJUBILA SE: Jelena Jovanović naglo nestala iz javnosti, evo gde je danas (FOTO)
- Jelena Jovanović je 2008. i 2009. takmičila se u 'Zvezdama Granda', gde nije stigla do finala, ali je privukla pažnju publike i žirija.
- Nastavila je muzičku karijeru samostalno, snimila nekoliko singlova i pojavila se na naslovnici srpskog 'Plejboja'.
- Kasnije je bila učesnica 'Farme', a danas na Instagramu promoviše program za oporavak želuca i organizma.
Jelena Jovanović takmičila se 2008. i 2009. godine u popularnom šou programu „Zvezde Granda“, ali tada nije uspela da stigne do finala.
Ipak, odmah je privukla pažnju publike i stručnog žirija, koji su je proglasili jednom od najlepših i najkarizmatičnijih takmičarki u istoriji emisije.
Brzo privukla pažnju publike
Njena harizma, talenat i upečatljiv scenski nastup učinili su da i godinama kasnije mnogi fanovi pamte njen nastup, a Jelena je nastavila da gradi muzičku karijeru, nastupajući na raznim festivalima i koncertima širom regiona.
Iako nije postala članica "Grand" produkcije Jelena nije odustala od pevačke karijere, pa je samostalno krenula estradnim putem. Snimila je nekoliko singlova, a onda se skinula za naslovnicu srpskog "Plejboja" kako bi joj karijera napredovala.
Rijaliti
Iz istog razloga ušla je 2013. godine u petu sezonu rijalitija "Farma".
Njeno učešće u rijalitiju obeležila je ljubavna veza sa nekadašnjim odbojkašem Edinom Škorićem.
Oni su ljubavnu priču nastavili i nakon rijalitija, ali nije dugo potrajala, pa je Jelena pala u senku drugih pevača.
Danas ima novo zanimanje
Jelena danas ima novo zanimanje. Naime, na Instagram profilu koji koristi osvanule su fotografije na kojima poziva ljude da se pridruže njenom programu koji služi za oporavak želuca, kao i čitavog organizma.
Neke od vežbi podelila je sa prijateljima na pomenutoj društvenoj mreži.