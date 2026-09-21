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Učesnik "Elite 10" Uroš Stanić izneo je ozbiljne opružbe na račun bivšeg cimera, frizera Ilije Pečenice, kojeg je optužio da mu je podvalio sintetičku kosu za nadogradnju koju je, kako tvrdi, platio 1.500 evra.

Uroš je sada otišao na drugu temu pa je rekao da je Pečenica imao različite neprimerene radnje sa Filipom Đukićem.

"U teškoj je depresiji"

- Ilija i Đukić su bili konstantno na vezi, on je znao da je Filip potpisao ugovor i nije rekao Aneli. Mislim da se Pečenica maskira i oblači kao devojka i maskira Đukića. Dovodio je neke devojke sumnjivog morala i uvlačio u Đukićev krevet. Meni je Aneli rekla da sumnja je Đukić bio intiman sa Pečenicom, kao i sa dosta devojaka. Meni je Đukić kao mrtvak kom nisu javili da je umro. Koja devojka bi bila srećna i raspoložena pored muškarca koji je u teškoj depresiji? Đukić je težak folirant, Aneli mu služi kao igrica da on bude žrtva. On nikad neće biti Bebica zato što je on Teodoru branio od svih. Mene Aneli ubeđuje da ona prema Filipu Caru nema nikakve emocije i tako dalje, ali ne verujem u to. Aneli bi na keca bila sa Carom, ali on nije zagrejan za nju već za Anđelu- rekao je Uroš.

 Ovim povodom oglasio se Pečenica.

Uroš Stanić  Foto: Kurir

"Radiće za mene"

- Meni je Uroš prezanimljiv. Daj bre, to su takve budalaštine, nebuloze, bolestan je. Meni ga je žao, jer je dete bolesno, ne znam kako se roditelji nisu pozabavili s njim u ranom detinjstvu i videli da je dete bolesno. On je tužno i bolesno dete. Što se tiče ovih stvari koje iznosi to je predato mom advokatu, sečemo segment po segment i sve će morati da dokaže. Očigledno će tamo par meseci raditi za mene. Sve to što priča za trans, da sam ja bio ovde, onde, da sam trans, da sam bio sa Filipom sve šaljem advokatu, sve će morati na sudu da dokaže. Sve gde god i šta god priča sve će morati na sudu da dokaže. Moj advokat je ozbiljan advokat. Ne znam da li će Uroš ove sezone meni prebaciti honorar na račun kad izađe, ali stvarno mi ga je žao, oboleo je dečko. Bolesno dete, žao mi ga je - rekao je Pečenica i dodao:

Elita Foto: Screenshot, Printscreen Pink, Printscreeen

- Što se tiče Filipa, on mi je dobar drugar. Aneli mi je super drugarica i to će i dalje biti tako. A što se tiče Uroša moraće na sudu da dokaže sve te stvari. Ja sad odoh da radim posao nikad jači i nikad bolji - zaključio je Ilija za Pink.rs.

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UROŠ STANIĆ Izvor: Kurir