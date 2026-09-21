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Sin folk pevačice Stoje Novaković, Milan Popov izveden je iz "Elite". Učesnik rijaliti programa je napustio Belu kuću, ali nije otišao daleko. Ostalo je u Šimanovcima, ali se preselio u studio gde se snimaju "Pinkove zvezde".

Podsetimo, veliki šef je iznenadio Milana odlukom da mu ispuni najveću želju te je dozvolio da se, iako boravi u"Eliti 10" takmiči u muzičkom šou programu.

Prvi nastup pred žirijem

On će danas imati prvi nastup pred žirijem, a spremao ga je Lepi Mića. Baš zbog ovog snimanja morao je da uz pratnju obezbeđenja izađe iz „Elite“, a produkcija je danas zvanično obavestila ostale učesnike o njegovom odlasku.

U pismu je navedeno i ko će Milanu biti podrška tokom važnog dana.

- Draga Elito, vreme je da Milan krene na svoj prvi nastup u "Pinkovim zvedama". Mi mu želimo puno sreće... Bebi Dol će mu biti podrška tokom današnjeg snimanje - pisalo je u pismu.

Vest je izazvala reakcije među učesnicima, koji su Milanu poželeli sreću pred njegov prvi korak u ovom muzičkom formatu. Posebno je Terza, koji trenutno ima ulogu vođe, odlučio da mu se obrati i pruži podršku u ime cele grupe.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Podrška ukućana

- Ja kao vođa, i ceo kolektiv, želim ti da napraviš sve najbolje - rekao je Borislav Terzić Terza.

Iako je dobio priliku da pokaže svoje vokalne sposobnosti pred širom publikom, Milan nije skrivao da ga je pred nastup savladala trema. Otvoreno je priznao da mu od ranog jutra nije bilo dobro, ali je istakao da će pokušati da opravda očekivanja.

- Daću sve od sebe, imam tremu, nije mi dobro od jutros, probaću da osvetlam obraz naše kuće i naše ekipe i svega pre svega, hvala vam - rekao je Stojin sin.

Podrška mu je stigla i od Rade, koja je izrazila želju da ubuduće upravo ona bude uz njega kada bude imao ovakve važne obaveze.

Devojka želi da bude uz njega

- Ja bih zamolila bih da ubuduće ja budem s njim, da mu budem podrška - rekla je Rada, a celu scenu pogledajte na snimku ispod.

Milan Popov je, inače, u „Elitu“ ušao kao sin jedne od poznatijih pevačica domaće estrade, ali se tokom boravka u rijalitiju trudi da izgradi sopstveni identitet i pokaže šta ume. Učešće u „Pinkovim zvezdama“ sada mu pruža priliku da se publici predstavi u drugačijem svetlu – kroz muziku.

Njegov izlazak iz Bele kuće zato nije klasičan odlazak iz rijalitija, već privremeno napuštanje imanja zbog obaveze povezane sa muzičkim takmičenjem. Nakon snimanja, ostaje da se vidi kada će se vratiti među ostale učesnike i kako će izgledati njegov nastavak takmičenja u „Eliti“.