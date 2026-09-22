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Luna Đogani uživa u porodičnom životu sa Markom Miljkovićem i njihove dve ćerke, a iskreno je priznala da priželjkuje prinovu, ali bi volela da dobije sina. 

Dok je u svojoj emisiji razgovarala sa nekadašnjom učesnicom "Elite", trudnom Anitom Stanojlović, osvrnule su se na sve izazove koje trudnoća nosi sa sobom.

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Foto: Printscreen Instagram

Anita ima jednog sina, a u razgovoru sa Lunom je otkrila da je da joj je najveća želja da dobije ćerku, zbog čega je sa velikom strepnjom čekala rezultate prenatalnih testova.

- Bilo mi je bitno da bude devojčica i nisam se opustila sve dok mi nisu stigli rezultati prenatalnog testa, jer mi je doktorka na jednoj kontroli rekla da misli da je dečak i meni su sve lađe potonule. Sad bih možda više volela da je dečak, bilo bi mi lakše zbog trudnoće - ispričala je Anita, i dodala da joj je ova trudnoća izuzetno naporna zbog učestalih mučnina.

Anita je, takođe, otkrila i detalje o prinovi koju očekuje sa Lukom Vujovićem - devojčica će se zvati Aleksija, a termin porođaja je u novembru, a potom se na ovu temu nadovezala i Luna koja je priznala da bi volela da, nakon dve devojčice, dobije dečaka:

"Volela bih da bude sin"

Luna Đogani Foto: Printscreen Instagram

- Razumem tu tvoju želju, evo ja sada imam dve ćerke i kada bih razmišljala da budem opet trudna, za treće dete iskreno bih volela da bude sin. Znam kako je to imati ćerke, nek su žive i zdrave, ali volela bih da znam taj osećaj kada kažu: "Mamin sin" - poručila je Luna.

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14:48
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