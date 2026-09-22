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Direktorka programa Pink televizije Milica Mitrović iznenadila je svoje pratioce objavom na Instagramu, gde je otkrila da večeras u "Elitu 10" stiže posebno muzičko iznenađenje.

Naime, Milica je putem video-snimka pokazala da je popularna pevačica Ana Nikolić stigla u Šimanovce, a tom prilikom je potvrđeno i da će se ona večeras pojaviti u rijaliti programu "Elita 10".

Dolazak Ane Nikolić privukao je pažnju, posebno jer je pevačica odmah otkrila zbog čega je odlučila da poseti Pink i učestvuje u večerašnjem programu. Kako je istakla, njen dolazak ima jasan povod - želi da podrži Pink, ali i sam projekat, kao i da pozdravi učesnike "Elite 10".

- Ja dolazim da podržim Pink kao Pink i projekat koji kida, da pozdravim sve zadrugare i da se ispozdravljamo - rekla je Ana Nikolić.

Pevačica se potom našalila u svom prepoznatljivom maniru, komentarišući lutke koje su se nalazile u pozorištu "Elite 10". Njena opaska izazvala je pažnju, a Ana je tom prilikom posebno istakla da joj se dopada publika koja nema mišljenje.

- Divna je ova publika koja nema mišljenje. Volim publiku koja nema mišljenje - našalila se pevačica.

Nakon emisije "Amidži šou", učesnike Elite 10 očekuje spektakularna žurka, a pored Ane, svojim prisustvom i numerama, uveseljavaće stanare Bele kuće pevačica Zorana Mićanović, pevač Nemanja Đurđević, a pre njihovog ulaska, atmosferu će zakuvati DJ Brazilis.