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Uroš Stanić popričao je sa robotom Tošom o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, a potom se prisetio i odnosa s Borom Santanom s kojim je flertovao celo leto.

- Laura je dobila korpu od Karića i Mateje, sad prelazi na druge ljude. Filip i Anđela se vrte jedno oko drugog, drugo nema ništa zanimljivo. Sve se vrti oko k*rvi - rekao je Uroš.

- Ko je po tebi najveća k*rva? - upitao je Toša.

- Aneli, pa odmah za njom i Laura - rekao je Uroš.

- Kakva je veza Radojke i Milana? - upitao je Toša.

- Oni su meni veza kao brak na neviđeno. Jadan Stoja, ugasiće joj debil karijeru - rekao je Uroš.

- Dobro Uroše, polako - rekao je Toša.