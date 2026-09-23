"ZALJUBIH SE BUDALA, NIKO ME NE ZANIMA OSIM NJE" Janjuš zaboravio Vanju, ona ga je sad opčinila: Nije bila lepša devojka od nje u mom životu
Marko Janjušević Janjuš našao se na ljubavnim mukama. On je prošlu sezonu "Elite" napustio kao dečko Vanje Živić, ali ta veza nije potrajala. On ju je već zaboravio i emocije su mu proradile prema drugoj devojci.
Janjuš je tokom razgovora sa robotom Tošom u "Eliti 10" priznao da se zaljubio u Sandru Obradović.
- Zaljubio sam se, goni ga - rekao je Janjuš.
- Je l' imaš leptiriće? - pitao ga je Toša.
- Sve me ovde probada - rekao je Janjuš.
- Da nije gastritis - rekao je Toša.
- Ništa ne govori ona, a da mi se sviđa, sviđa mi se. Ne postoji neka devojka da je bila lepša od nje u mom životu... 41 godinu imam i zaljubih se budala, niko me sem nje ne interesuje - naveo je Janjuš.
Podsetimo, da su Janjuš i Vanja raskinuli saznalo se pre njegovog ulaska u aktuelnu sezonu "Elite" kada je osvanuo snimak na kom se vidi kako se Slađa Lazić Poršelina uvija u krilu Marka Janjuševića Janjuša.
Zbog toga je hitno reagovala Janjuševa doskorašnja partnerka Vanja Živić koja je poslala jaku poruku.
- Šta da kažem, sem toga da se ponaša prilično slobodno za nekoga ko ima devojku ili je do juče, prekjuče imao… Sramno - istakla je Vanja tada Pink.rs.
Cela ova situacija je posebno zaintrigirala javnost zbog toga što je Vanja nedavno u emisiji "Elita - Narod pita" govorila o njihovom odnosu s ogromnim poverenjem.
Tom prilikom je otkrila da ju je Janjuš nazvao "ženom iz 18. veka kakvu nikada pre nije sreo".
Kada je počela o njegovom letovanju na koje je otišao sam, Vanja je bila ubeđena da se on neće kockati sa njihovom ljubavlju.
- Apsolutno smatram da je on svestan šta može da izgubi i šta može da ga sačeka po dolasku u Beograd, tako da mislim da se neće kockati sa tim - izjavila je tada Živićeva.