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Marko Janjušević Janjuš našao se na ljubavnim mukama. On je prošlu sezonu "Elite" napustio kao dečko Vanje Živić, ali ta veza nije potrajala. On ju je već zaboravio i emocije su mu proradile prema drugoj devojci.

Janjuš je tokom razgovora sa robotom Tošom u "Eliti 10" priznao da se zaljubio u Sandru Obradović.

- Zaljubio sam se, goni ga - rekao je Janjuš.

- Je l' imaš leptiriće? - pitao ga je Toša.

- Sve me ovde probada - rekao je Janjuš.

- Da nije gastritis - rekao je Toša.

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Ništa ne govori ona, a da mi se sviđa, sviđa mi se. Ne postoji neka devojka da je bila lepša od nje u mom životu... 41 godinu imam i zaljubih se budala, niko me sem nje ne interesuje - naveo je Janjuš.

Podsetimo, da su Janjuš i Vanja raskinuli saznalo se pre njegovog ulaska u aktuelnu sezonu "Elite" kada je osvanuo snimak na kom se vidi kako se Slađa Lazić Poršelina uvija u krilu Marka Janjuševića Janjuša.

Zbog toga je hitno reagovala Janjuševa doskorašnja partnerka Vanja Živić koja je poslala jaku poruku.

- Šta da kažem, sem toga da se ponaša prilično slobodno za nekoga ko ima devojku ili je do juče, prekjuče imao… Sramno - istakla je Vanja tada Pink.rs.

Foto: screenshot pink tv

Cela ova situacija je posebno zaintrigirala javnost zbog toga što je Vanja nedavno u emisiji "Elita - Narod pita" govorila o njihovom odnosu s ogromnim poverenjem.

Tom prilikom je otkrila da ju je Janjuš nazvao "ženom iz 18. veka kakvu nikada pre nije sreo".

Kada je počela o njegovom letovanju na koje je otišao sam, Vanja je bila ubeđena da se on neće kockati sa njihovom ljubavlju.

- Apsolutno smatram da je on svestan šta može da izgubi i šta može da ga sačeka po dolasku u Beograd, tako da mislim da se neće kockati sa tim - izjavila je tada Živićeva.