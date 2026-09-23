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Nekadašnja učesnica "Elite" Sofija Janićijević donela je odluku da se povuče i posveti porodici nakon raskida sa Borislavom Terzićem Terzom i afere sa 40 godina starijim Danetom.

Sada je iskreno progovorila o saobraćajnoj nezgodi koja joj se nedavno dogodila, ali i poslednjim porukama koje je razmenila sa bivšim dečkom Terzom.

1/9 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Ja znam kad je on trebalo da se sretne sa Milicom na moru. On je mene zvao i rekao je da se čuo sa Janjušem i već sve dogovorio vezano za taj susret i da će mediji biti obavešteni. Znam i da su se čuli nakon toga, pošto tu je bila kao neka mini rasprava, drama, teatar čist - započela je priču Sofija za "Blic", a potom pokazala poruke koje je razmenila sa Terzom:

- Kada sam završila emisiju, ja sam napisala: „Uh, gotovo, hvala Bogu, ne mogu više.” I onda sam mu napisala 3. septembra: „Šta radiš, prevarantu? Odblokiraj Aldina.” Aldin je dečko koji je ogromna podrška moja i Terzina i on jednostavno ne može dečko bez mene i njega. Terza se nešto iznervirao pa ga je blokirao i Aldin me je zamolio i ja sam mu napisala tu poruku, tako da je to poslednja naša poruka.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

Poruka, pre ove je bila od Terze i pisalo je: "Kad se vidimo?", ali Sofija na istu nije odgovorila.

- To nisam odgovarala jer ja i on mislim da nismo trebali više da se vidimo. Znam i kada je Milica bila kod njega i kada je prvi put video Barbaru i da nije hteo da se slika, da ne bi ispalo da je isti kao Asmin. U sve sam to negde upućena i da je rekao Milici da se ne čuje sa mnom i svašta tu nešto ima interesantno što nije istinito. Sa njim sam se čula svaki put kad je odlazio po roštilj, do marketa, kioska po cigare, sipao gorivo. Mi na kameri smo pričali čak u jednom periodu kada sam izašla iz rijalitija, ja i on smo spavali preko kamere. Verovali ili ne, uključi on video, ja video i mi tako spavamo da se odviknemo od toga da više nismo zajedno - rekla je ona i dodala da ga je iskreno volela:

"Spreman je na sve zarad rijalitija"

1/10 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreeen, Printscreen Pink

- Mislim da je spreman na sve zarad rijalitija, iskreno sam ga volela. Samim tim sve to uradila i sebi negde upropastila deo svog života, jer ljudi su totalno neko pogrešno mišljenje stekli o meni, o mom životu, o mojoj ličnosti, jer ja sam malo hladnija i ne znam da pokažem emocije možda kao drugi ljudi. To ne znači da nemam emocija i da sam bezdušna, ali su me mnogi na taj način doživeli upravo zbog toga što sam sa njim ušla u taj odnos i nekako smo sve to završili. Zaista sam ga volela i bila zaljubljena u njega.

O Danetu

O aferi sa Danetom danas kaže da je to njena najveća greška.

- Na osnovu mojih poruka može da dođe svako do zaključka da je bilo nečeg, da je ta osoba u pravu. To je bila samo moja šala ili igra sa tuđim emocijama i najveća greška koju sam ikad uradila u životu. I zaista se kajem iskreno od srca - rekla je ona, a na pitanje, šta joj je u tim momentima bilo u glavi kaže:

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

- Pa da mi je išta bilo u glavi u tom trenutku, verovatno to ne bih ni uradila. Mnogo mi je žao što uopšte sam sebi dozvolila da me neko u takvom nekom kontekstu ubacuje sad u nekoj raspravi, jer ja sam zaista bila u "Eliti 8", imala sam duplu krunu Mis i gledalaca i učesnika. I da nije bila ta priča sa Terzom, sve bi mnogo drugačije bilo, ljudi bi me zavoleli onakvu kakva jesam, jer ja imam mnogo svojih vrlina, sposobna sam i radila sam dugo i bila vlasnica, a nemam previše godina. Život nekad nametne neke priče, tačnije sam ih ne razmišljajući napravimo sebi i priče i greške. Kajem se zbog svega i volela bih da mi se nikad to nije desilo.

Sofija je nedavno imala saobraćajnu nezgodu, kada je u automobilu bila zajedno sa majkom Brankicom, a sada je progovorila i o tome:

- Ja sam u ovim trenucima najsrećnija. Obavešteni ste da sam imala saobraćajnu nezgodu i da sam upravljala nižim automobilom, policija je rekla da bi na mestu i ja i mama ostale mrtve, tako da taj dan ću da slavim kao drugi rođendan. I srećna sam što je Bog sačuvao i mene i moju mamu i da smo sada dobro. Bila sam skoro kod svoje bake, slavila je 76. rođendan i drago mi je što nisam trenutno u "Eliti" da mogu da ispoštujem celu porodicu - zaključila je ona za pomenuti medij.

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