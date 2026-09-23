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Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlović dane daleko od kamera provodi u potpuno drugačijem izdanju. Ona sa partnerom Lukom Vujovićem sada živi u Kruševcu, gde uživa u mirnijem životu, a sada je pokazala i kako izgleda jedan od njenih trudničkih dana.

Anita je, naime, zasukala rukave i bacila se na pripremu zimnice. Luka je na društvenim mrežama podelio fotografiju na kojoj se vidi njegova partnerka bez šminke, u opuštenom izdanju, dok u dvorištu peče paprike.

Foto: Printscreen Instagram

Trudnica je vredno okretala paprike na plotni, dok se oko nje spremala veća količina zimnice. Sudeći po prizoru iz dvorišta, u pripremi nije učestvovala samo Anita, već je posao bio organizovan tako da je više članova porodice bilo uključeno u spremanje namirnica za predstojeću zimu.

Ozbiljna zimnica

Za ovu priliku u dvorištu su bila založena čak dva šporeta, pa je bilo jasno da se priprema ozbiljna količina zimnice. Anita je pokazala da joj preseljenje iz gradske svakodnevice u mirniji Kruševac prija, kao i da trudnoću provodi u opuštenijoj atmosferi.

Anita i Luka uskoro će postati roditelji devojčice, a par već neko vreme deli detalje iz zajedničkog života i priprema za dolazak prinove. Iako je ranije bila često u centru pažnje zbog rijaliti dešavanja, Anita sada uživa u porodičnim trenucima i životu daleko od televizijskih kamera.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović i Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Podsetimo, par je nedavno pokazao i svoj novi dom u Kruševcu. Njihovo ljubavno gnezdo privuklo je veliku pažnju javnosti, budući da je stan veoma prostran, moderno uređen i opremljen tako da buduća porodica ima sve što joj je potrebno.