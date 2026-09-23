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Sofija Janićijević i Lule Bahanalija su gostovali u emisiji ''Pitao bih za druga'', gde su otvoreno govorili o aktuelnostima iz "Eliti 10"

Sofija je, najpre, iskomentarisala Marka Janjuševića Janjuša i Sandru Obradović, ali i odnos između njih.

- Pa mislim da Kačavenda treba da komentariše Sandru isto kao i Vanju, drugarice lažljivice i tako to. Mislim da je Janjuševa osveta Mileni to da bude sa još jednom njenom drugaricom. Što se tiče Sandre, mutava mutava, pa onda legla u krevet i krenulo je maženje, poljupci i tako to. Tako je radila i sa Lukom, neće vezu u rijaliti, pa će onda samo imati odjednom prebačaj i zaljubiće se.. Ona je jedna mutna voda, to sam i rekla Mileni prošle godine dok smo mi još bile dobre. Sandra je spremna na sve, spremna je da zavrti priču. Ona je kao kaktus, sedi i ćuti, ali zna da ubode - rekla je Sofija i dodala:

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Prinstcreen/Red TV

- Što se tiće Sandre i Milene, Milena je Sandru izvređala više puta, ali joj Sandra nikada nije odgovorila. Mislim da je Sandrin odgovor na te Milenine prozivke upravo ovaj njen odnos sa Janjušem - dodala je Sofija.

Jedna od najaktuelnijih tema u Beloj kući trenutno je i odnos Uroša i Karla:

"Prozivao ga, pa završio sa njim"

- Ja nikada u životu nisam doživela da vidim javni odnos dva muškarca. Ja nisam očekivala ovo jer je ovaj mali Karlo pre ulaska baš bio nabrijan, mislim prozivao je Uroša da nije kao on, da je mnogo bolji od njega i šta je sve pričao, pa na kraju završi s njim u nekom odnosu - rekla je Sofija.

- Ovo je za mene boleština. Ovo je horor po mom mišljenju, nemam šta da komentarišem - rekao je Lule.

- Ja bih u Lazu direktno otišla kada bi mi se desilo da uđem unutra i da na grbači imam i Uroša i njegovog dečka. Uroš je dete bez ljubavi, on nikada nije odrastao uz ljubav njegove porodice, on ne zna da proceni ko je kakav i ko ga koristi - rekla je Sofija.

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