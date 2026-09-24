Slušaj vest

U rijalitiju "Elita" došlo je do novog žestokog sukoba između Filipa Cara i Miljane Kulić, koji su nakon niza optužbi i iznošenja prljavog veša definitivno prekinuli komunikaciju.

Tokom diskusije u Beloj kući, Miljana Kulić odgovarala je na pitanja o svom ponašanju pod dejstvom alkohola i odnosu sa Ivanom Marinkovićem, ali je iznenada pred cimerima otkrila pikantne detalje o Filipu Caru.

1/7 Vidi galeriju Miljana i Ivan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen, Printscreen Instagram

Ona je ispričala da je otišla da spava u prostoriju za rehabilitaciju misleći da je slobodna, kada je tamo došao Car i dodirivao je. Kako je tvrdila, on joj je tada rekao da bi bio sa njom, ali da to neće učiniti zbog Denverte.

- Što se tiče alkohola, ja sam legla sinoć u rehab jer sam mislila da je slobodan, a Car je došao tamo i uhvatio me, i rekao da bi me iz****o, ali da neće zbog Denverte. Ja sam shvatila sada da to meni ne treba, a što se tiče Ivana, ne sećam se - rekla je MIljana osvrnuvši se na Matorine tvrdnje da se ljubila sa Marinkovićem.

- Kunem ti se u mamu i tatu, ja više ne pijem, nikako ne smem, pravim gluposti - dodala je Miljana.

"Miljo, igraćemo rijaliti"

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Nakon njenih reči, Filip Car je poručio da sa Miljanom više nema komunikacije, naglasivši da će joj, bez obzira na sve, uvek pružiti novčanu pomoć. On je potom pred svima izneo dosad nepoznate detalje njihovog odnosa.

"Dao sam ti hiljadu evra za kocku i platio sam račun u hotelu iz kojeg si pobegla. Miljo, igraćemo rijaliti", odbrusio je Car, optužujući Miljanu da je tokom večeri pokušala da poljubi čak 15 ljudi u kući.