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Glasine su krenule otkako je Keserović u "Elitu" Anđeli za rođendan posla 151 ružu i zagonetnu rođendansku čestitku, koju su stanari Bele kuće danima tumačili, a potom su fanovi na mrežama upoređivali Anđeline objave na mrežama iz Dubaija sa Sukijevim, kako bi došli do istine.

1/8 Vidi galeriju Suki i Aneli Foto: Printscreen/Instagram

Đuričićeva je demantovala da je bila sa Sukijem u Dubaiju - kako je ispričala, nikad ga uživo nije upoznala, a njenu priču potvrdio je i sam Keserović. Ipak, znatiželji fanova tu nije bio kraj, te su nastavili da istražuju sa kim je Anđela bila u Dubaiju u vreme kada nije bila sa Gastozom, a sada je njen stari stori iz ove turističke destinacije dao nove odgovore.

Foto: Printscreen

Anđela je, naime, tada objavila zavodljivi stori iz hotelske sobe - fotkala se u pidžami, s maskom na licu, a svojom lepotom odmah je privukla pažnju svojih pratilaca. Međutim, njen fizički izgled sada je u drugom planu, budući da su pojedinci uočili mušku obuću u kutku njene sobe.

Đuričićeva, smatraju mnogi, nije ni primetila da se na fotografiji koju je objavila vide i muške cipele u njenoj sobi, posle čega je svima jasno da je u Dubaiju uživala u društvu za sada zagonetnog muškarca, uprkos tome što govori da je putovala sa drugaricama.

Suki: Biću Anđelin čuvar

Podsetimo, Keserović je tokom svog lajv uključenja na društvenoj mreži TikTok progovorio o aktuelnim spekulacijama koje se tiču njegovog i Anđelinog odnosa.

- Anđelu ću podržavati do kraja, šta god bude bilo. Šta Anđela odluči, tako će biti.

Kako je istakao, nije očekivao da će njegov džentlmenski gest pojedinci osuditi, aludirajući na njegovog prijatelja Filipa Cara, koji je burno reagovao.

- Ovo mi nije sprdnja, curi sam poslao ruže, oni su napravili takvu hajku oko toga, da je to strašno. Znači, u današnje vreme ne možeš biti ni džentlmen, ne možeš poslati ruže, ne možeš čestitati nikome rođendan... - iščuđavao se Suki.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

Demantovao je da je sa Anđelom bio na putovanju budući da je, kako je rekao, uživo nikada nije upoznao.

- Nisam Anđelu upoznao nikada uživo. Stvarno je gotivim, stvarno ću joj biti podrška. Videćete polako sve, vremenom - rekao je Suki i dodao:

- Dao sam toj curi podršku, ja ne znam šta vama nije jasno? Ona je trebalo dobiti deset, petnaest buketa, ne samo od mene. Ona se meni dopada u nekim stvarima, ako ja nju podržavam, ne znam šta je vama tu nejasno? Ma, trebalo je dobiti dvadeset, trideset buketa... Razumete šta vam govorim? Ljudi se uhvatili za buket mojih ruža. Otkad je krenuo rijaliti, tamo sam tema. Zbog buketa ruža, halo?! Jedan manir, gospodski, džentlmenski... Oni od toga napravili psihijatriju... - šokiran je bio Suki, koji je prokomentarisao i sopstvenu čestitku, koja je izazvala veliku pažnju i podigla prašinu.