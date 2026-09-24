Slušaj vest

Učešće Milana u Eliti 10, sina pevačice Stoje Novaković, i dalje je pod budnim okom javnosti, ali i medija, naročito nakon činjenice da je uplovio u emotivnu vezu sa cimerkom Radom, iako je istakao pre ulaska da je zauzet. Sada je otkriveno i šta to Milan priča sa svojom devojkom u rijalitiju, a detalji su šokirali učesnike.

Tokom razgovora u rijalitiju "Elita 10", učesnici su pokušali da uteše Radu zbog komplikovanog odnosa sa Milanom.

Međutim, razgovor je ubrzo skrenuo u neočekivanom pravcu kada je Rada otkrila pikantne detalje njihovih intimnih dodira i razgovora ispod jorgana.

Sve je počelo kada je Nemanja skrenuo pažnju Radi na Milanovo ponašanje i pritužbe.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

"On je rekao da mu smeta jer te budi po sat vremena", poručio je Nemanja Radi.

U raspravu se odma ukključio i Marko Janjušević Janjuš, zatečen saznanjima o Milanovim zahtevima:

"Sve sam mogao da očekujem, ali da te pita za zadnjicu, to mi je čudno. Šta si mu ti rekla?", upitao je Janjuš.

"Ovde ne", odgovorila je kratko Rada.

"Sad mi je sve jasno", konstatovao je Janjuš.

Rada otkrila kakav je Milan u krevetu

Nemanju je zanimalo kako je uopšte došlo do tog razgovora i na koji način joj je Milan uputio to pitanje.

"Kako te je to pitao?", znatiželjno je upitao Nemanja.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

"Ispod jorgana", priznala je Rada.

Janjuš nije oklevao, pa je direktno upitao Radu kako ocenjuje njihov intimni odnos:

"Je l' ti je dobar s*ks sa Milanom?", pitao je Janjuš.

"Okej je", iskreno je zaključila Rada.

Milan se obratio Stoji

Tokom emisije, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje gledalaca koje je bilo direktno upućeno Stojinom sinu Milanu.

"Kako komentarišeš to što ti majka ne podnosi Radojku i blam je tvog izbora?"

Vidno iznenađen tvrdnjama, Milan Popov odmah je stao u odbranu svoje partnerke i poručio da u takve priče ne veruje dok ih sam ne čuje od majke.

"Ja ne verujem u to, kada ja to budem čuo i video to, reći ću to. Ne verujem u to, a kada bi bilo tako, ona bi morala da podrži moj izbor, jer je to moj izbor".