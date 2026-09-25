"BILA SAM SA UDATOM PEVAČICOM" Razotkrivena gej afera na estradi: Njen muž me je odveo na razgovor, čula sam da VIŠE NIJE ŽIVA...
- Jovana Tomić Matora otkrila je da je bila u vezi sa udatom pevačicom, a njen muž ju je odveo na razgovor
- Kaže i da je čula da je ta pevačica preminula, dok je ranije priznala da se ljubila sa Sandrom Rešić
- Matora je navela i da se udvarala Aleksandri Mladenović i Eleni Kitić, a jednom je zbog ljubomore udarila šamar poznatoj devojci
Jovana Tomić Matora trenutno boravi u "Eliti 10", dok je u spoljnom svetu čeka Dragana Stojančević, sa kojom je ljubavnu romansu započela još tokom "Elite 8“.
Ljubavni život rijaliti zvezde pun je uspona i padova, a Matora je nedavno progovorila i o emotivnim vezama koje su se odigrale van kamera i to ni manje ni više nego sa poznatim pevačicama.
- Nikada me nisu uhvatili niti sam bila na razgovoru informastivnom. Jedini razgovor koji sam imala jeste kada sam bila sa udatom pevačicom, došao je njen muž i mogu vam reći bilo mi je gore nego na informativnom razgovoru. Čula sam da je ta pevačica preminula - ispričala je Matora nedavno za Scandal.
Jovana se nedavno osvrnula i na ljubavi koje su ostale neosvojena tvrđava. Udvarala se Aleksandri Mladenović, ali i Eleni Kitić.
- Sa Sandrom Rešić sam se ljubila, ali nije bilo ništa više. Bila sam sa pevačicama, ali sa njom ne - bila je iskrena Tomićeva.
S jednom pevačicom se čak i potukla
- Jednom sam devojci, koja je poznata, udarila šamar pred njenom majkom. Bile smo zajedno u kafani, pevač joj je prilazio i i muvao je, a ona je tvrdila da je on gej. Tu sam izljubomorisala. Meni je kratak fitilj, pa sam joj udarila šamar pred majkom.
Kajem se zbog toga... Dobijala sam i ja batine od devojke s kojom sam u vezi, uglavnom zbog gluposti. Ja sam svađalica, budim bes u ljudima i onda to kulminira tučom - otkrila je svojevremeno Matora za Informer.
kurir.rs/scandal