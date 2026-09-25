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Mina Vrbaški, bivša rijaiti učesnica se kako kaže, posle izlaska iz “Elite” distancirala od svega što je povezuje sa ovim rijaliti formatom.

Mina Vrbaški ističe da ne prati nekadašnje rijaliti cimere, uživa sa porodicom, nije spremna za novu vezu nakon raskida sa Viktorom Gagićem.

1/6 Vidi galeriju Viktor Gagić Foto: Kurir, Boba Nikolić

- Bila sam na jednom odmoru, odmarala se od svih i od svega. U Novom Pazaru je bilo ludo i nezaboravno. Boga mi, možda ću da odem kući po drugu turu stvari i da se vratim nazad pošto je umro neki šeik, pa će biti 10 dana žalosti. Šta ću tamo onda? Generalno mi je mir, ja sam sa svojim prijateljima. Treba se sa svima čuti i videti. Toliko meseci sam bila i zatvorena, fali ti život, da nadoknadiš neke stvari.

Na pitanje da li joj nedostaje rijaliti, kaže:

- Ne. Nisam ni jedan minut pogledala, osim kada mi neki klipovi izađu. Uroš mi najviše privuče pažnju u svemu tome. Baš ne pratim, baš gledam iz svega toga da se sklonim i izvučem. Baš sam debeli kraj izvukla iz svega toga, mislim da mi je došlo vreme da se stvarno povučem i kao što sam već rekla i u prethodnim intervjuima, otišla sam u penziju što se tiče toga. Na mlađima svet ostaje, neka se drugi pokazuju. Mnoge stvari su se promenile od ranijih sezona pa do sad. Neke stvari su sad apsolutno normalne. Ljudi ne komentarišu nešto preterano, dok kad smo mi bili, tad je bilo sramota ovo, sramota ono, gledam da se iz svega toga izvučem, pa neka ljudi komentarišu nekog drugog, mene da se mane. Neka gledaju u svoje dvorište. Šta ih briga gde sam ja, s kim sam, šta radim. Neka gledaju svoje živote i neka se zadovolje sa nekim svojim stvarima, samo što dalje od mene. Previše sam dala na značaju mnogim ljudima.

O prostituciji

S obzirom na to da je još u prvoj sezoni iznela svoju priču da je još kao maloletna ušla u svet prostitucije, otkrila je da li se kaje zbog toga.

- Ma nemam za šta da se kajem. Meni majka uvek kaže: “Nemoj da se kaješ za stvari koje si uradila, već za koje nisi.” Da neke stvari nisam rekla ili uradila, danas možda ne bi bila osoba kakva sam sad. Ne bi me život naučilo da budem ovakva, snalažljiva i u svemu gledam pozitivno, ali to je iza mene i mislim da o tome uopšte više nikad ni sa kim nemam potrebe da pričam o tome, niti da se potencira i da se vraćam na te stvari.

Kako kaže, iz ove sezone rijaltija je izvukla deblji kraj.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Da zbog veze sa Viktorom. Kako kaže Ceca: “Napraviš od klinca princa.” Ne bi ni njemu da dam na značaju. Da mene nije bilo, bilo bi odavno “adio amore”, pa-pa. Ja budala, kad žene tako umisle, idealizuju nešto i naprave od muve magarca.

Iako se njena ljubavna priča sa Viktorom nije slavno zavšrila, ne kaje se ni zbog čega.

- Ma ne kajem se, nego čisto onako nešto ne, da mu dam još malo na značaju. Mislim da će sad da se uzvezdi još malo. To je prošlost, život ide dalje. Ljudi ne mogu to da shvate kada si u rijalitiju totalno su stvari drugačije jer si ti zatvoren sa ljudima, ograničen. Imaš nas 40-50, normalno je da razviješ emociju prema nekom jer si sa nekim 24 sata. A da je to bilo negde napolju, to se nikad ne bi dogodilo - rekla je ona i dodala:

- Danas više ne možeš ni da gledaš tip muškarca. Danas je teško naći bilo koga jer ti ne možeš ni da dobiješ poštovanje, a kamoli nešto drugo da zahtevaš od nekoga. Danas je baš teško naći pravu osobu jer svako te gleda za korist neku. Nisu iskreni u tim odnosima. Sve ono što se dešava u rijalitiju, to se dešava i napolju, ali samo 10 puta više. Samo tražim poštovanje, iskrenost i ništa više.

Mina ističe da čvrsto stoji iza izjave da je bio sa prijateljicom njene mame, a nije nepoznanica da je Viktor ranije i imao starije devojke.

- Naravno, ja sve što sam rekla i sad stojim pri tome. Ja nikad ne lažem. On mi je to priznao, zapravo nije meni priznao, rekao je mojoj mami kad smo sedeli na bazenu. Za te stvari nemam potrebu da lažem, ali shvatila sam ja posle nekog vremena i zašto je to tako. Mnoge stvari sam ja saznala i čula, ali to neću da komentarišem. Jasno mi je zašto je neko imao potrebu da bude sa ženom starijom i od svoje mame - rekla je Vrbaški, ističući da se predomislila kada je u pitanju tužba:

- Ja sam rekla da ću ga tužiti, ali ja nemam vremena da se bakćem. On nema para za to. Ja kad idem, ja idem na malo jače, ali usput dobila sam poziv za neki poligraf, tako da ću ja odraditi svoje, pa neka se pokaže tu. Za to suđenje častim ga. Nismo imali nikakav kontakt. Kad se završi jednom to je kraj. Imala sam te momente da se vraćam bivšim partnerima, ali valjda smo to svi imali. Ali u ovom slučaju ne, zato što to nije bilo nešto toliko jako. U tim momentima misliš da je jako, ali vremenom kada se odvojiš, ohladiš i kada vidiš neku sliku sa strane, shvatiš da je bilo uopšte bespotrebno za bilo šta, to te samo možda negde ojača. U novoj sezoni “Elite” kako kaže sebe ne bi mogla ni da zamisli.

- Ma nikad. Ova ekipa je meni Bože sačuvaj. Ovo nije ni “E” od “Elite”. Troje ljudi koji vrte priču, Aneli i Filip, jedna te ista priča. Ova Laura nova, ona je malo zavrtela, ali ponašanje je katastrofa. Uroš mi je smešan sam po sebi. Njega volim i on mi je drag, njega podržavam. Filip isto tako. Sa njim sam baš onako izgladila odnose. Ja Anđelu ne gotovim, uopšte me ne interesuje. Nismo ona i ja odavno u dobrim odnosima. Dovoljno je što sam ja učestvovala u svemu tome, samo mi sad još fali da slušam ponovo jedno te isto sve te iste priče, samo glava da me boli.

Anđela je raskinula sa Gastozom da ga ne bi prevarila

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

Iako se navodi da je jedan od potencijalnih učesnika Nenad Marinković Gastoz, Mina sumnja u to.

- Pa ja ne verujem. da će on ući u elitu. Mislim da nema svrhe. On je zanimljiv za gledanje i sve super i on, ali mislim da je, ako je on bio već pobednik, možda treba da se sačeka koja sezona, pa ponovo, ali bilo bi u svakom slučaju zanimljivo to da se gleda zbog Anđele - priča ona, a na pitanje da li je raskid bio samo priča za javnost i fejk, kaže:

- Ne mislim da je fejk. To bih možda i ja uradila, da mi se sad desi ponovo da ja imam nekog kao ona, mislim da bi to bila najbolja opcija za nju, jer tamo kad se svi zatvore, nikad se ne zna šta čoveku može da se desi. Ne možeš ti da kontrolišeš svoja osećanja i emocije. To je uradila da joj se ne bi desio kiks da ga prevari.

Isto tako Mina smatra da je veza Anđele i Filipa Cara gotovo nemoguća.

- Ne mislim da tu ima bilo šta. Mislim da će Filip ove godine samo onako kao ringišpil - jedna, druga, treća, peta, da će mu tako rijaliti proći. Ne mislim prvo ni da bi Anđela pristala da bude sa njim. Ne znam šta je u njihovim glavama, ali to je rijaliti i tamo se nikad ništa ne zna. To samo preko noći se preokrene cela igrica.

O ulasku u "Elitu 10"

Iako su mnogi rijaliti učesnici tražili velike svote novca za ulazak, Mina kaže da ne postoji novac zbog kog bi ušla.

- Ne bih ušla ni da mi se stavi na sto čisto pola miliona, ne bih ušla više za života. Ja sam svoje završila. Nikad ja ne trošim novac na gluposti. Jedan deo je tu za porodicu. To mi je najbitnije za njih da oni imaju sve šta njima treba, a ostalo za mene. Ne trošim ja na sebe puno. Ja više za njih. To majka najbolje zna. Ja sve što radim u životu i što pravim, gradim i stvaram, sve to radim zbog moje majke i brata i ujaka, jer su oni meni najveća podrška i najveći oslonac u svemu i kome ću ako neću njima - kaže ona i dodaje da nije bila čak ni u pregovorima za ulazak:

- Ja uopšte nisam išla ni na kakve pregovore ni na sastanak. To je bilo više da napraimo marketinški trik. Mi smo se tu našle sa Boginjom. Stale smo uz nju kao prijateljice i to je to. Rijaliti je “baj, baj”.

Za novu ljubav nije spremna nakon raskida sa Viktorom.

- Ne. Nekad čovek mora da bude sam da zavoli malo sebe da bi nešto novo moglo da dođe, a da nije isto kao i sve ostalo - rekla je ona, a na pitanje da li joj neki momkom prebacuje prošlost, kaže:

- Pa to kad se desi, on ostane bivši. Ne može muškarac meni da zameri ništa jer nije ni on neka svetica. Da ne kažem šta je muška, ima i muškaraca koji su takvi. Jednom mi se to samo desilo: „E, ti si ovo ono.” Ja kažem: „Ne može tebi druže da bude teže nego meni samoj” jer kao ja svoj krst nosim na leđima. Nećeš ga ti nositi za mene, tako da ako ti ne valja, izvoli, stvari svoje kući. Od mene dalje. Ali to su uglavnom muškarci koji su nesigurni u sebe koji nisu muškarci.

Kurir.rs/Blic