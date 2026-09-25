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Naime, španska Nacionalna policija razotkrila je "sobu za mučenje“ u jednoj luksuznoj vili u Esteponi, u provinciji Malaga, i oslobodila dvojicu muškaraca koji su, prema navodima iz istrage, bili vezani, pretučeni i mučeni.

Tokom policijske akcije uhapšeno je sedam državljana Srbije, za koje se sumnja da su deo međunarodne kriminalne organizacije koja se, prema rezultatima istrage, bavila trgovinom kokainom i hašišem, iznudama i drugim krivičnim delima.Među uhapšenima je i Zoran, verenik bivše rijaliti učesnice.

Ko je Stefani Grujić?

1/5 Vidi galeriju Stefani Grujić Foto: Printscreen Instagram

Stefani Grujić javnosti je poznata kao bivša učesnica rijaliti programa "Elita 7" i "Elita 8", a njen privatni život godinama privlači pažnju javnosti.

Tokom učešća u rijalitiju bila je u emotivnom odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, s kojim je tokom rijalitija ostala u drugom stanju. Stefani je trudnoću nekoliko meseci držala u tajnosti, sve do ulaska u narednu sezonu, kada je javnost saznala da su njih dvoje dobili dete.

Nakon toga, Stefani je započela emotivnu vezu sa Jovanom Tomić Matorom. Njihov odnos takođe je privukao veliku pažnju javnosti, a njihova romansa bila je ispunjena brojnim jezivim preokretima, o kojim su obe pričale tokom rijalitja.

"Tužila me je za pokušaj ubistva"

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

Podsetimo, Stefani je nakon raskida sa Matorom javno govorila o njihovom odnosu, a tom prilikom otkrila je i da ju je bivša partnerka tužila zbog, kako je navela, pokušaja ubistva.

- Neka se vole, Bože moj. Matora je moj najveći neprijatelj, sada nam je suđenje u martu jer me ona tuži za pokušaj ubistva zato što sam je gađala šoljom u rijalitiju - rekla je Stefani.

"Dobro sam se udala, ne radim"

Podsetimo, Stefani je krila tačan identitet svog izabranika, ali je otvoreno pričala o njihovom životu i finansijskom statusu. Nedavno je otkrila da živi na visokoj nozi:

"Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu", ispričala je tada Stefani.

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Takođe, priznala je da je njen suprug bio izričito protiv toga da ona ponovo uđe u rijaliti format:

"Ponuda za 'Elitu 10' je bila odlična, ali dogovor sa njim je bio da ne uđem, on je protiv toga", dodala je ona.