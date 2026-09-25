STEFANI GRUJIĆ SE OGLASILA NAKON ŠTO SU JOJ UHAPSILI VERENIKA! Hvalila se kako uživaju, a sada otkrila gde se nalazi... (FOTO)
- Stefani Grujić se oglasila na Instagramu nakon vesti da je njen verenik Zoran uhapšen u Španiji, ali nije direktno komentarisala slučaj.
- Objavila je fotografije i snimke iz crkve, uz emotikone molitve i ljubavi, pa je dodatno pokrenula nagađanja o tome kome su poruke namenjene.
Vest da je španska policija u luksuznoj vili u Esteponi uhapsila sedmoricu državljana Srbije zbog sumnje u otmicu i postojanje improvizovane prostorije za mučenje odjeknula je javnošću. Dodatnu pažnju privukla je informacija da se među uhapšenima nalazi i Zoran, verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić.
Nakon što je ova vest dospela u javnost, Stefani se danas oglasila na svom Instagram profilu. Iako se nije direktno oglasila o hapšenju niti se javno obratila povodom čitavog slučaja, njene objave privukle su veliku pažnju.
Naime, Stefani je objavila nekoliko fotografija i snimaka iz crkve, uz emotikone koji simbolizuju molitvu i ljubav. Ubrzo nakon toga pokazala je i da pali sveće, što je dodatno pokrenulo nagađanja o tome kome su njene molitve namenjene.
"Dobro sam se udala, ne radim"
Podsetimo, Stefani je krila tačan identitet svog izabranika, ali je otvoreno pričala o njihovom životu i finansijskom statusu. Nedavno je otkrila da živi na visokoj nozi:
"Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu", ispričala je tada Stefani.
Takođe, priznala je da je njen suprug bio izričito protiv toga da ona ponovo uđe u rijaliti format:
"Ponuda za 'Elitu 10' je bila odlična, ali dogovor sa njim je bio da ne uđem, on je protiv toga", dodala je ona.