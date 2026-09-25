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Vest da je španska policija u luksuznoj vili u Esteponi uhapsila sedmoricu državljana Srbije zbog sumnje u otmicu i postojanje improvizovane prostorije za mučenje odjeknula je javnošću. Dodatnu pažnju privukla je informacija da se među uhapšenima nalazi i Zoran, verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić.

Nakon što je ova vest dospela u javnost, Stefani se danas oglasila na svom Instagram profilu. Iako se nije direktno oglasila o hapšenju niti se javno obratila povodom čitavog slučaja, njene objave privukle su veliku pažnju.

1/5 Vidi galeriju Vest da je španska policija u luksuznoj vili u Esteponi uhapsila sedmoricu državljana Srbije zbog sumnje u otmicu i postojanje improvizovane prostorije za mučenje odjeknula je javnošću. Dodatnu pažnju privukla je informacija da se među uhapšenima nalazi i Zoran, verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić. Foto: Printscreen, Printscree, Kurir

Naime, Stefani je objavila nekoliko fotografija i snimaka iz crkve, uz emotikone koji simbolizuju molitvu i ljubav. Ubrzo nakon toga pokazala je i da pali sveće, što je dodatno pokrenulo nagađanja o tome kome su njene molitve namenjene.

"Dobro sam se udala, ne radim"

Podsetimo, Stefani je krila tačan identitet svog izabranika, ali je otvoreno pričala o njihovom životu i finansijskom statusu. Nedavno je otkrila da živi na visokoj nozi:

"Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu", ispričala je tada Stefani.

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Takođe, priznala je da je njen suprug bio izričito protiv toga da ona ponovo uđe u rijaliti format:

"Ponuda za 'Elitu 10' je bila odlična, ali dogovor sa njim je bio da ne uđem, on je protiv toga", dodala je ona.