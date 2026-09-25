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U toku je emisija „Gledanje snimaka“ u "Eliti", a voditeljka je za učesnike pripremila brojne zanimljive klipove.

Car pecnuo Aneli

Već na prvom snimku Filip Car i Janjuš nisu mogli da obuzdaju smeh dok su gledali Radu i Milana. Međutim, pravi napad smeha usledio je nakon drugog klipa, kada je Aneli pokušala da izgovori reč „hijaluron“.

Njeno izgovaranje posebno je nasmejalo ukućane, pa su ostali učesnici poručili Filipu Đukiću da bi, umesto što je depresivan, mogao da pomogne svojoj bivšoj/sadašnjoj devojci i nauči je kako pravilno da izgovori ovu reč.

1/7 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

U razgovor se tada ubacio i Filip Car, koji je svojim komentarom dodatno nasmejao sve:

Naučiću te ja u izolaciji, ja ću ti biti logoped! - rekao je Filip.

Intiman odnos sa Slađom Poršelinom

Podsetimo, Filip je pre ulaska u "Elitu 10" govorio da će se držati podalje od intimnih odnosa, ali je poklekao.

On je nakon žurke završio sa Slađom Poršelinom. Iako ju je zamolio da o tome nikome nita ne priča, ona je jedva čekala da sve ispriča cimerima.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Slađa Poršelina Foto: Printscreen

Ne samo da im je ispričala da je bila intimna sa Filipom Carem, već je naglasila da se tu neće zaustaviti i da očekuje da se ta noć ponovi.

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