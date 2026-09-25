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Bivša učesnica rijaliti formata „Elita“ Stefani Grujić ponovo je u centru pažnje javnosti, ali ovoga puta zbog događaja koji su odjeknuli i van granica Srbije. Iako je publika uglavnom pamti po turbulentnim emotivnim odnosima i brojnim detaljima iz privatnog života, mnoge je iznenadila vest o hapšenju njenog izabranika u Španiji.

Uhapšeni verenik je blizak prijatelj Ene Čolić

1/8 Vidi galeriju Elita Finale Elite 8 Ena Čolić Foto: Petar Aleksić

Stefani je pre četiri meseca, pred kamerama TV Pink, govorila o svom odnosu sa Zoranom. Tom prilikom istakla je da nikada ranije nije imala lepšu vezu, naglašavajući da njihov odnos počiva na razumevanju, pažnji i međusobnom poštovanju.

- Najslađe je kad se čuva za sebe. Imam previše dušmana, želim da uživam i da imam svoju intimu. Ovo mi je najlepša veza, previše je pažljiv, brižan, pun razumevanja, imamo mnogo poštovanja, svaki momenat gledamo da provedemo zajedno - poručila je Stefani pre četiri meseca za ''Ekskluzivno'', a svoj sud o njihovoj vezi tada je dala i Ena Čolić, koja je bliska Zoranova prijateljica.

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

- Ja mislim da je Stefani posle određenih kikseva ovo pun pogodak i odlična prilika, sve najboljle o mom drugu - rekla je Ena Čolić u emisiji ''Ekskluzivno''.

Ko je Stefani Grujić?

Stefani Grujić javnosti je poznata kao bivša učesnica rijaliti programa "Elita 7" i "Elita 8", a njen privatni život godinama privlači pažnju javnosti.

Tokom učešća u rijalitiju bila je u emotivnom odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, s kojim je tokom rijalitija ostala u drugom stanju. Stefani je trudnoću nekoliko meseci držala u tajnosti, sve do ulaska u narednu sezonu, kada je javnost saznala da su njih dvoje dobili dete.

1/5 Vidi galeriju Stefani Grujić Foto: Printscreen Instagram

Nakon toga, Stefani je započela emotivnu vezu sa Jovanom Tomić Matorom. Njihov odnos takođe je privukao veliku pažnju javnosti, a njihova romansa bila je ispunjena brojnim jezivim preokretima, o kojim su obe pričale tokom rijalitja.