UHAPŠENI VERENIK STEFANI GRUJIĆ JE BLIZAK PRIJATELJ OVE STARLETE: Evo šta je ona rekla o njihovoj vezi!
Bivša učesnica rijaliti formata „Elita“ Stefani Grujić ponovo je u centru pažnje javnosti, ali ovoga puta zbog događaja koji su odjeknuli i van granica Srbije. Iako je publika uglavnom pamti po turbulentnim emotivnim odnosima i brojnim detaljima iz privatnog života, mnoge je iznenadila vest o hapšenju njenog izabranika u Španiji.
Uhapšeni verenik je blizak prijatelj Ene Čolić
Stefani je pre četiri meseca, pred kamerama TV Pink, govorila o svom odnosu sa Zoranom. Tom prilikom istakla je da nikada ranije nije imala lepšu vezu, naglašavajući da njihov odnos počiva na razumevanju, pažnji i međusobnom poštovanju.
- Najslađe je kad se čuva za sebe. Imam previše dušmana, želim da uživam i da imam svoju intimu. Ovo mi je najlepša veza, previše je pažljiv, brižan, pun razumevanja, imamo mnogo poštovanja, svaki momenat gledamo da provedemo zajedno - poručila je Stefani pre četiri meseca za ''Ekskluzivno'', a svoj sud o njihovoj vezi tada je dala i Ena Čolić, koja je bliska Zoranova prijateljica.
- Ja mislim da je Stefani posle određenih kikseva ovo pun pogodak i odlična prilika, sve najboljle o mom drugu - rekla je Ena Čolić u emisiji ''Ekskluzivno''.
Ko je Stefani Grujić?
Stefani Grujić javnosti je poznata kao bivša učesnica rijaliti programa "Elita 7" i "Elita 8", a njen privatni život godinama privlači pažnju javnosti.
Tokom učešća u rijalitiju bila je u emotivnom odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, s kojim je tokom rijalitija ostala u drugom stanju. Stefani je trudnoću nekoliko meseci držala u tajnosti, sve do ulaska u narednu sezonu, kada je javnost saznala da su njih dvoje dobili dete.
Nakon toga, Stefani je započela emotivnu vezu sa Jovanom Tomić Matorom. Njihov odnos takođe je privukao veliku pažnju javnosti, a njihova romansa bila je ispunjena brojnim jezivim preokretima, o kojim su obe pričale tokom rijalitja.