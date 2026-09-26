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Učesnik „Elite 10“ Filip Car iznenadio je sve u Beloj kući kada je javno progovorio o odnosu sa Anđelom Đuričić. Iako su do sada oboje tvrdili da između njih postoji isključivo prijateljska bliskost, Car je pred svima priznao da je počeo da je posmatra drugačije.

Sve je počelo kada je Anđela tokom emisije dobila zadatak da prokomentariše devojke koje se povezuju sa Filipom. Tom prilikom osvrnula se na Aneli, Jakšićku, Lauru, Slađu Poršelinu i Kristinu, a potom je govorila i o svom odnosu sa pojedinim takmičarkama.

Anđela je objasnila da je sa Aneli nedavno imala raspravu, dok je sa Slađom Poršelinom u sukobu bila još tokom osme sezone. Kada je reč o ostalim devojkama, istakla je da sa njima nije imala probleme.

"Ne mogu da lažem da mi je samo prijateljica"

Voditelj Darko Tanasijević potom je otvorio temu Filipove ranije izjave da ga u Beloj kući zanima samo jedna devojka kada je reč o ozbiljnom odnosu. Anđela je tada rekla da ne zna na koga je Car mislio i da ga to nije pitala, uz opasku da možda više poverenja ima u Matoru.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

Međutim, kada je Filip dobio reč, situacija je dobila potpuno neočekivan obrt.

-Ne mogu više da lažem da mi je samo prijateljica.

Car je priznao da se u poslednje vreme promenilo nešto u načinu na koji doživljava Anđelu. Upravo zbog toga, kako je objasnio, počeo je da se povlači i distancira od nje.

Filip je rekao da ne želi da se pretvara i da mu nije svejedno kada neko napada Anđelu. Posebno je istakao da mu se, kada neko vređa Đuričićevu, javljaju reakcije koje, prema njegovim rečima, više nisu karakteristične za odnos između običnih prijatelja.

Rešio da se distancira

Iako je naglasio da ne govori o klasičnoj zaljubljenosti i da ne želi da započinje ljubavnu priču sa njom, otvoreno je priznao da je prešao granicu prijateljstva.

Zbog toga je, kako je objasnio, odlučio da „povuče ručnu“ i napravi određenu distancu kako ne bi doveo Anđelu u neprijatnu situaciju niti ugrozio njihov odnos.

-Ona je sve ono čemu ja težim.

1/4 Vidi galeriju Anđela Đuričić poljubila Filipa Cara Foto: Printscreen Pink

Govoreći o tome šta ga je privuklo kod Anđele i kada je počeo drugačije da je posmatra, Car nije štedeo komplimente.

"Nikad je nisam dotakao"

Istakao je da je Đuričićeva za njega oduvek predstavljala svojevrsni ideal kada je reč o izgledu, ponašanju i urednosti, a potom je izgovorio rečenicu koja je posebno privukla pažnju svih u Beloj kući.

- Ona je sve ono čemu ja težim. Ja se kunem da je nikada u životu nisam dotakao - rekao je Filip.

Njegovo priznanje potpuno je iznenadilo Anđelu, ali i ostale učesnike „Elite 10“, posebno zbog toga što su njih dvoje do sada insistirali na tome da ih povezuje samo prijateljstvo.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Filip je, ipak, ostao pri odluci da se povuče. Kako je objasnio, svestan je da bi nastavak njihovog dosadašnjeg odnosa mogao da donese dodatne komplikacije, zbog čega želi da napravi korak unazad.