Slušaj vest

Pobednik "Elite 9", Nenad Marinković Gastoz, gostovao je u emisiji "Magazin In", gde je otvoreno govorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali i o njihovom susretu i zajedničkoj noći neposredno pre njenog ulaska u "Elitu 10".

Gastoz svim silama pravdao Anđelu

- Pre ulaska u Elitu, to je bilo spremanje, torbe i torbe. Bio sam sve vreme uz ju jer je devojka poslednjih sedam dana bila više sa svima nego sa mnom, kod manikira, kod pedikira... Onda je rekla dan pred ulazak da hoće da joj napravim lazanje. Rekla mi je da pakuje kofere, da ja sve lepo spremim, da ona dolazi kod mene. Trebalo je da dođe u osam uveče, došla je u 11. Okupio sam društvo, jeli smo lazanje - otkrio je Nenad.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Čekaj, meni je to nepoštovanje - rekla je voditeljka Sanja Marinković, misleći na nepoštovanje vremena i Anđelino kašnjenje.

- Nije znala gde je, Sanja - pravdao je Gastoz Anđelu.

- Vidi ga, on već našao opravdaje - nasmejala je Sanja sve u studiju, a voditelj Darko Tanasijević, koji je takođe bio gost u ovoj emisiji imao je svoju teoriju:

- Kad jedan muškarac zezne mnogo devojaka u životu, onda mu dođe ta jedna i sve mu naplati. Karma puta dva - istakao je Darko, na šta je Gastoz odgovorio.

- Anđela je med i mleko, dabogda mi svaka karma bila kao Anđela!

Gastoz bio zaljubljen u Sanju Marinković

Podsetimo, pobednik "Elite 9" Gastoz je otkrio da je svojevremeno bio zaljubljen u voditeljku.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz gostovao je kod Sanje Marinković u emisiji ''Magazin In'', a tom prilikom otkrio je da je davno bio zaljubljen u Sanju, Foto: Printscreeen, Printscreen

- Tad sam bio zaljubljen u tebe - otkrio je Gastoz, a Sanja se nadovezala otkrićem da je Marinkovića tada morala da blokira jer joj se udvarao preko poruka.

- On je probao da mi se udvara nešto, da mi šalje poruke, ja ga blokirala. Dogovaramo se mi sada za ovu emisiju, ja htela da mu ja napišem poruku i vidim da je on meni još blokiran. Tako da sam ga odblokirala tek pre neki dan - kaže voditeljka i otkriva da joj je drago što više nije s Anđelom budući da je videla kako se ona ophodi prema njemu na juednom koncertu gde je sedela iza njih.