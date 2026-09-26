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Rada Jovanović očigledno još uvek ne uspeva da preboli Milana Popova, sa kojim je nedavno okončala emotivnu vezu. Iako je od njihovog raskida prošlo nekoliko dana, emocije su i dalje veoma jake, što je pokazala i tokom današnjeg dana.

Rada ne može da dođe sebi

Naime, Rada je dobila zadatak da u okviru ankete izdvoji tri osobe koje važe za najveće ulizice, ali joj je u trenutku kada je trebalo da odgovori sve to očigledno bilo previše. Emocije su je savladale, a ona se najpre obratila svom ocu, vidno uznemirena zbog cele situacije.

Rada je potom skupila snagu da odgovori na zadatak, a tom prilikom pomenula je Jasenku, Darka i Miljanu. Posebnu pažnju privukle su njene reči o Milanu, jer je priznala da je zbog njega uradila nešto što ne liči na nju i da smatra da je ponizila samu sebe.

1/9 Vidi galeriju Rada Jovanović očigledno još uvek ne uspeva da preboli Milana Popova, sa kojim je nedavno okončala emotivnu vezu. Iako je od njihovog raskida prošlo izvesno vreme, emocije su i dalje veoma jake, što je pokazala i tokom današnjeg dana. Foto: Printscreen, Printscrean

-Psihički sam loše. Svoje emocije sakriti ne mogu. Tata molim te nemoj da se nerviraš, znam kakvo je tvoje zdravstveno stanje. Nemoj da me gledaš uopšte. Ja znam da sam ponizila sebe. Ja sam devojka koja je cenjena i poštovana, devojka koja je kavaljer. Uvek sam svoje prijatelje čašćavala. Milana sam ponizila. Ovo nisam ja, ovo je druga osoba. Sad ću nabrojati ko se uvlači. Jasenka, rekla sam ti da je ovo sve igra. Druga osoba je Darko. Došao si ovde da gradiš pevačkubkarijeru, a ne da radiš to što radiš. Treća osoba je Miljana. Neka ona i Milan budu zajedno - otvorila se Rada.

"Stoja ne podnosi snajku"

Podsetimo, Milan Popov, sin pevačice Stojanke Novaković Stoje, nedavno se našao na meti škakljivog pitanja kada mu je voditelj Milan Miloševpreneo tvrdnje koje se tiču njegove majke i emotivne veze sa Radojkom Jovanović Radom.

- Kako komentarišeš to što ti majka ne podnosi Radojku i blam je tvog izbora? - glasilo je pitanje koje je pročitao Milan Milošević.

Popov je istakao da neće donositi zaključke dok lično ne čuje ili ne vidi da je njegova majka nešto slično izgovorila.

- Ja ne verujem u to, kada ja to budem čuo i video to, reći" ću to. Ne verujem u to, a kada bi bilo tako, ona bi morala da podrži moj izbor, jer je to moj izbor - rekao je Milan.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

U razgovor se uključila i Radojka, koja takođe nije poverovala da Stoja ima nešto protiv nje. Kako je istakla, pevačica je još nije ni upoznala, pa smatra da će prava slika njihovog odnosa biti jasna tek kada napusti rijaliti.

- Ne verujem da je to rekla, jer me nije upoznala. Ona neće davati izjave, to je Milan rekao, mi ćemo videti sve kada izađem napolje - dodala je Radojka.