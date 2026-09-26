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Filip Car izazvao je muk u "Eliti" kada je sinoć, u emisiji "Pitanja novinara", priznao da svoju prijateljicu Anđelu Đuričić više ne gleda tim očima, već da mu se bude drugačije, intenzivnije emocije, zbog čega je rešio da se od nje udalji, a sada su stigle prve reakcije iz njegove rodne Crikvenice.

U kratkom razgovoru, Carev najbolji prijatelj Bruno Uremović priznao je da nije iznenađen njegovim priznanjem.

- Ne znam šta bih rekao, gledam na to kao na nešto normalno. Meni je tamo sve normalno - poručio je Uremović, te istakao da odlično poznaje svog prijatelja, za kog vidi da mu je stalo do lepe Crnogorke.

- Ne znam kakvi su to tamo odnosi i zaljubljivanja... Ali, da mu je stalo, jeste - primećuje Bruno.

Zanimalo nas je da li je njihov odnos van kamera rijalitija zaista bio prijateljski, budući da je Bruno svedočio njihovom zajedničkom druženju ovog leta, u Crikvenici.

- Nisam to video kod njega ranije. Ovde, letos, u Crikvenici, video sam da je to prijateljski odnos. Sad, koliko može biti to prijateljstvo realno, između muškarca i žene... - kaže Bruno za Pink.rs i zaključuje.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: Printscreen, Prinstscreen/Pink, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Voleo bih da se skrasi kraj nje, ako će tu imati mir, ali to je sve do njega.

"Počeo sam da je gledam nekim drugim očima"

Podsetimo, Car je sinoć u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem priznao svoja osećanja.

- Sad se mičem i od Anđele jer smatarm da nisam 100 odsto drugarski nastrojen. To znači da sam počeo da je gledam nekim drugim očima. Mislim da bi bio lažov sam prema sebi, nisam ti ja neki folirant. Nije mi se desilo napolju, kunem ti se. Počeo sam je gledati drugačije, ne samo prijateljski. Ne treba mi ljubav sa njom. Osećam brigu, vidim kad je neko vređa da mi se znoje dlanovi. Ne mogu više lagati da je gledam kao prijatelja. Nisam zaljubljen, ali počeo sam da izlazim iz drugarskog gabarita. Ne znam kako ću se nositi sa ovim, skloniću se. Mislim da ću ovim što sam rekao ugroziti nju. Neprijatno će biti druženje.

Na pitanje kada je osetio da se njegov pogled na Anđelu menja, rekao je:

- Nedavno. Ona je sve ono čemu ja težim. Aneli i Đukić su mi meksičke sapunice. Ja sam rekao svoje. Možete me svi j*bati kao konja. Ja se kunem da je nikad u životu nisam dotakao. Bila mi je ranije odbojna u tom smislu. Po izgledu, po ponašanju, po pedantnosti uvek mi je bila primer savršene žene. Smatram da sada treba da dignem ručnu, da izađem iz tog drugarstva. Ja znam da je nju ovo šokiralo - otvorio je dušu Filip Car.

Anđela ostala u šoku

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

Đuričićeva nije krila da ju je Filipovo priznanje prilično iznenadilo.

- Iznenađena sam u najmanju ruku. Filip i ja se šalimo i zezamo, ali ništa na ovaj način. Nisam doživljavala ništa sem drugarstva. Iskreno, uopšte ne znam šta da ti kažem. Ja ne osećam takvu emociju prema njemu, nije normalno da provodimo vreme više zajedno. Krivo mi je što se ovo dogodilo i ugrozilo naš prijateljski odnos, iskreno sam šokirana. Svaka čast što je iskren, on je uvek ustajao i govorio - rekla je Anđela.

Kurir.rs/Pink.rs